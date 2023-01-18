台灣之星終身用戶有保障 NCC要求台灣大合併保障終身契約

國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）天「有條件」通過電信兩大合併案，台灣大哥大（3045）合併台灣之星的附款達20項，比遠傳電信（4904）合併亞太電信（3682）「多一項」，關鍵就在於NCC要求台灣大保障台灣之星終身用戶的契約。

NCC表示，通過台台併共有20項附款及6項行政指導，遠亞併則以附加19項附款及6項行政指導事項通過合併，市場關注的頻譜超標問題，要求限期在2024年6月30日前改正，同時要求業者強化建設及網路涵蓋、頻寬，預估未來五年投入600多億元資本支出。

NCC表示，合併後，被合併方既有用戶的契約，存續方也要概括承受，並提供多元資費。NCC發言人暨副主委翁柏宗表示，台台併的附款，比遠亞併多一項，關鍵就在於台灣之星的終身用戶，要求台灣大概括承受終身合約。不過台灣之星4G終身用戶合約，雖名為終身，但使用期限其實是在4G執照截止前，4G執照將在2031年到期。

此外，NCC指出，為保障並維繫消費者權益、關懷弱勢族群通訊服務需求及增進多元資費方案供消費者選擇，存續公司應依合併計畫書，針對不同族群提多元資費方案。

NCC表示，針對身心障礙、中低收入戶、中低收入戶、清寒學生等族群，於合併基準日之後提供至少五年優惠資費方案，共11種方案，針對學生及65歲以上銀髮族群，於合併基準日後提供至少兩年優惠資費方案，共15種方案，此外，針對一般用戶，須提供多元資費方案。