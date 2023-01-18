台積電頒發去年優良供應商卓越表現獎 18家廠商獲獎

台積電（2330）今（18）日宣布 2022 年台積公司優良供應商卓越表現獎得主，表彰在技術合作、材料開發、量產支援、建廠管理、品質控管等方面表現優良的供應商，合計有國內外18家廠商獲獎，包括應用材料、艾司摩爾、達欣工程（2535）、帆宣（6196）、信越半導體、勝高科技等。

台積電表示，2022年半導體先進製程市場需求強勁，但因新冠肺炎疫情未歇、全球運輸瓶頸更加劇產業的挑戰，因此，供應鏈上游持續營運的韌性、開發精密化學材料與機台關鍵零組件的能力，及充裕且高品質的產能供應，對於台積公司持續成長並協助客戶釋放創新，至關重要。

台積電強調，與供應商夥伴深化研發與製造等各層面合作，帶動供應鏈與相關產業不斷升級，在供應商夥伴的支持下，克服技術與供應需求面臨的各項挑戰，如期如質地完成 合作的共同目標。

台積電表示，持續實踐企業公民的永續責任，攜手供應商就技術、品質、交期、環保、人權、 安全與衛生等各面向精益求精，並考量氣候風險，積極提升供應鏈氣候韌性，一同為發展永續低碳的半導體責任供應鏈全力以赴。

台積電說，回顧 2022 年，感謝與表彰18家優良設備、廠務、原物料供應商傑出的貢獻與支持。

2022 年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單包括:

應用材料- 卓越技術合作；台灣先藝科技- 卓越量產支援；艾司摩爾- 傑出技術發展合作；達欣工程- 卓越廠務設施建設；新應材- 卓越黃光材料開發合作與量產支援；喬治費歇爾股公司 - 卓越廠務設施建設；日商捷時雅公司 - 卓越黃光材料開發合作與量產支援；美商科磊公司 - 卓越製程控制合作。

Kokusai Electric Corporation - 卓越量產支援；科林研發- 卓越技術合作； 帆宣- 卓越廠務設施建設；諾威量測設備- 卓越量產支援； 美商昂圖科技- 新進技術合作；信越半導體- 卓越晶圓原物料開發合作與量產支援；勝高科技- 卓越晶圓原物料技術合作與量產支援； Sumitomo Heavy Industries Ion Technology Co., Ltd. - 卓越量產支援；日商德亞瑪公司 - 卓越化學材料；東京威力科創- 卓越技術合作。