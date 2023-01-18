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電信合併過關！NCC要求提供多元資費 特定族群享優惠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）今（18）日「有條件」通過電信兩大合併案（台台併、遠亞併），其中消費者最關注的資費議題。NCC表示，合併後，被合併方既有用戶的契約，存續方也要概括承受，並提供多元資費。

NCC指出，為保障並維繫消費者權益、關懷弱勢族群通訊服務需求及增進多元資費方案供消費者選擇，存續公司應依合併計畫書，針對不同族群提多元資費方案。

NCC表示，針對身心障礙、中低收入戶、中低收入戶、清寒學生等族群，於合併基準日之後提供至少五年優惠資費方案，共11種方案，針對學生及65歲以上銀髮族群，於合併基準日後提供至少兩年優惠資費方案，共15種方案，此外，針對一般用戶，須提供多元資費方案。

資費 NCC 低收入戶

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