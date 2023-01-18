全球雲端託管服務商250強 博弘雲端連三年奪全球前25名

國際知名調查機構「ChannelE2E」日前公布全球前250強公有雲託管服務的企業，博弘雲端榮獲「第22名」佳績，並已連續三年稱霸全球「前25名」! 從入選2022全球前25大雲端託管服務商（MSP）這項殊榮來看，顯示博弘雲端在託管服務的專業度不僅深受客戶的支持，更榮獲第三方調查機構的肯定。

ChannelE2E 每一年公布全球公有雲雲端服務商排名，集結世界各地提供三大公有雲 （AWS、GCP與Azure）雲端託管服務商所做的綜合評比。從「服務商既有的MSP客戶」角度出發，整合 ChannelE2E 全球讀者對雲端託管服務商的想法，以及第三方媒體對於雲端託管服務的報導，評選出全球具有優勢的前250大雲端託管服務商。

博弘雲端是AWS認證的雲端託管服務合作夥伴，更是全台灣第一間榮獲AWS託管服務認證資格的專業顧問。博弘所提供 7x24 的雲端託管服務，讓企業能夠安心地把IT維運交給專業人員，將重心投資在公司的產品核心。博弘雲端協助客戶如欣揚科技利用AWS解決方案與託管服務，提高網站流量規格，讓即時串流體驗零卡頓 。

博弘雲端技術中心副總宋青雲表示，面對多元的產業及企業需求，多雲及混合雲環境已是趨勢，博弘雲端致力於為客戶在日益複雜的雲端環境中，助其優化雲端管理效益、建立安全的雲端環境、提升營運效率，及以最少人力發揮最大效益。為此博弘雲端為各產業提供高標準的雲端託管服務（涵蓋AWS、GCP及Azure等多雲及混合雲），提供從規劃建置到營運維運管理一站式的完整服務。

博弘雲端表示，從「數位轉型」發展趨勢來看，將地端環境搬遷至雲端已經普及化，現在企業要開始將雲端解決方案的設計、日常的維運與狀況排除交給專業顧問，讓企業真正享有雲端所帶來「成本優化」與「加速開發流程」的優勢。擁有AWS官方認證與深厚客戶託管服務經驗的博弘雲端，將是未來企業在採用AWS雲端託管的最佳合作夥伴選擇 !

博弘雲端科技創立至2006年，為台灣雲端服務領導品牌，提供包含AWS（Amazon Web Service）、GCP（Google Cloud Platform）、AZURE等多元雲端整合服務與地端整合雲端的混和雲服務，擁有經驗豐富的專業架構師與維運團隊，服務項目涵蓋系統架構、數據分析、資安、機器學習 、DevOps、微服務架構(容器服務)、無伺服器服務及大數據等最新趨勢應用，協助企業數位轉型，加速產業升級！服務客戶範圍橫跨科技業、製造業、零售業、金融業等超過2000家以上客戶，2019年與遠傳電信（4904）成為戰略合作夥伴，加入遠傳「大人物」計畫，為遠傳電信挹注雲端量能。