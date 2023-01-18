台積電頒發2022年優良供應商卓越表現獎 18家廠商入列

台積電（2330）今(18)日宣布 2022 年台積公司優良供應商卓越表現獎 得主，表彰在技術合作、材料開發、量產支援、建廠管理、品質控管等方面表現優良之供 應商，共有十八家設備、廠務、原物料供應商入列。

台積電指出，2022 年半導體先進製程市場需求強勁，然而新冠肺炎疫情未歇、全球運輸瓶頸更加劇 產業的挑戰，因此，供應鏈上游持續營運的韌性、開發精密化學材料與機台關鍵零組件的 能力，以及充裕且高品質的產能供應，對於台積公司持續成長並協助客戶釋放創新，至關 重要。台積公司與供應商夥伴深化研發與製造等各層面合作，帶動供應鏈與相關產業不斷 升級，在供應商夥伴的支持之下，克服技術與供應需求面臨的各項挑戰，如期如質地完成 合作的共同目標。

台積電強調，公司持續實踐企業公民的永續責任，攜手供應商就技術、品質、交期、環保、人權、 安全與衛生等各面向精益求精，並考量氣候風險，積極提升供應鏈氣候韌性，一同為發展 永續低碳的半導體責任供應鏈全力以赴。回顧 2022 年，台積公司感謝與表彰十八家優良 設備、廠務、原物料供應商傑出的貢獻與支持。

2022 年台積公司優良供應商卓越表現獎得獎名單如下(按英文名稱字母排序):

• 應用材料股份有限公司 - 卓越技術合作

• 台灣先藝科技股份有限公司 - 卓越量產支援

• 艾司摩爾股份有限公司 - 傑出技術發展合作

• 達欣工程股份有限公司（2535） - 卓越廠務設施建設

• 新應材股份有限公司 - 卓越黃光材料開發合作與量產支援

• 喬治費歇爾股份有限公司 - 卓越廠務設施建設

• 日商捷時雅股份有限公司 - 卓越黃光材料開發合作與量產支援

• 美商科磊股份有限公司 - 卓越製程控制合作

• Kokusai Electric Corporation - 卓越量產支援

• 科林研發股份有限公司 - 卓越技術合作

• 帆宣系統科技股份有限公司 - 卓越廠務設施建設

• 諾威量測設備股份有限公司 - 卓越量產支援

• 美商昂圖科技股份有限公司 - 新進技術合作

• 信越半導體株式會社 - 卓越晶圓原物料開發合作與量產支援

• 勝高科技股份有限公司 - 卓越晶圓原物料技術合作與量產支援

• Sumitomo Heavy Industries Ion Technology Co., Ltd. - 卓越量產支援

• 日商德亞瑪股份有限公司 - 卓越化學材料

• 東京威力科創股份有限公司 - 卓越技術合作