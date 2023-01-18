NVIDIA攜手技嘉、師大 力拚實現元宇宙創作成果

NVIDIA （輝達）今（18）日宣布攜手技嘉（GIGABYTE）與臺灣師範大學設計學系共同打造「NVIDIA Studio x GIGABYTE 協作空間」，引進NVIDIA Studio平台與通過NVIDIA Studio認證的GIGABYTE AERO 16高效能創作者筆記型電腦，以及搭載NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡的AERO創作者桌上型電腦，提供師大最先進的創作環境。

輝達表示，「NVIDIA Studio x GIGABYTE 協作空間」布署搭載NVIDIA GeForce RTX GPU的技嘉AERO系列創作者筆記型與桌上型電腦，讓師生們無論在渲染複雜的 3D 動態捕捉、產品或室內設計之建模與模擬，或是需要大量的運算能力來進行資料處理和深度學習等，皆可受惠於GeForce RTX GPU加速及人工智慧(AI)功能，獲得最有效率的學習和創作成果。

臺灣師範大學設計學系特聘教授黃心健表示，相較於一般以教學為主的電腦教室，希望這個新成立的協作空間能夠以「LIVING LAB」的形式存在於學校，提供更為開放、隨時可使用且鼓勵大家經常使用的「常駐基地」。學生不僅可以在此進行創作，同時也能建立更多跨系所的課程或專案合作，相互傳承技術能力與創新思維；甚至業界的數位創作公司也能使用這裡的設備，進而讓學生在學期間能提前了解運作方式，實現產學合作的願景。

技嘉科技通路方案事業群臺灣區處長簡沛勻表示，專為創作者所打造的AERO系列產品，結合NVIDIA先進的技術，可為熱門的影音編輯、設計和3D建模工具帶來最佳化的效能，將可大幅改善師生們以往繁複的創作流程。很高興能為新一代的創作者和設計師們打造最頂尖的設備和環境，讓他們專注於創作，帶來更多感動人心的作品。

NVIDIA臺灣區業務協理邾亦為表示，設計工具需要高規格的硬體設備提供強大且穩定的效能表現。NVIDIA GeForce RTX GPU優異的加速及AI運算能力，將可以滿足教學和創作過程中廣泛的運算需求，幫助設計學系的師生們更快地實現他們的創意。