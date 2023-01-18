集邦：預估首季筆電出貨量 寫十年同期新低

2022年受全球政經局勢拖累，需求快速反轉，全球筆記型電腦出貨量逐季衰退，集邦（TrendForce）統計，全年僅約1.86億台，年減24.5%，2023全球仍壟罩在政經情勢不明的壓抑下，預估年減幅度約7.8%，出貨量僅1.71億台。

集邦表示，受限市場需求欲振乏力，2022年第四季的傳統週期性動能未能發酵，消費者可支配所得在高度承壓下，即便筆電品牌在北美及中國雙雙祭出促銷價，銷售結果仍不如預期，預計終端庫存去化將持續延長至2023年第二季，進一步影響通路下單更為保守及謹慎。

除此之外，集邦表示，2023農曆年較往年提前，且品牌預春節後中國大陸疫情恐成一大變因，除了需求前景低迷，也擔憂零組件供給再次出現問題影響出貨，因此品牌選擇拉抬熱賣機種庫存，挪移部分訂單提前至2022年底出貨，此舉也導致2023年第一季筆電出貨量呈現季減9.5%，預估僅3,510萬台，創下十年同期新低。

集邦表示ㄝ中美摩擦依舊，連帶使地緣政治升溫，促使近幾年大廠考量重新布局供應鏈策略。其中以美系品牌最為積極，除由於政經背景壓力，因其規模較大而擁有供應商話語權，因此基於後續局勢的戰略考量，未來筆電在中國外的生產布局，或將分化成兩種模式。

集邦認為，越南夾帶地理優勢，方便物料由中國運輸至當地，其年輕、相對低廉的勞動人口紅利，更是吸引品牌及代工廠進駐的最大動力。為因應美系客戶需求，目前仁寶、緯創及富士康均已開始積極推進越南廠區的生產規劃，其中以商務機種為強項的品牌，2023年預計將越南的出貨占比拉抬至20%，2027年後可能僅餘20~30%出貨比重留於中國廠區；而以自家SoC成功再創品牌影響力的美系品牌，早已選定落腳越南，從耳機、手機至筆電建立品牌完整的產品聚落為目標，預估2023年其筆電於越南的出貨比重將達該品牌的10%。

集邦指出，而另一美系品牌則以就近消費市場為主要訴求，貼近具有相當規模的消費經濟體。2023年除了提升墨西哥廠區生產量，直接服務北美市場外，亦積極尋找印度當地的合作夥伴，透過在地生產銷售的模式，享有減免稅額的優待，將大幅度提升其產品的定價優勢，且根據聯合國統計，印度人口將於2023年內超越中國，成為全球人口數最高的國家，未來勢必成為兵家角逐之地，能否複製中國模式將值得期待。