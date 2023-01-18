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今北部濕冷2縣市低溫特報 年初二接近寒流南下恐極寒冷

索尼CIS市佔率達51.6% 豪威、格科微分列第三、五名

集微網／ 集微網

集微網消息，市場研究機搆Omdia最新數據顯示，索尼持續穩坐全球圖像傳感器(CIS)市場龍頭，2022年第三季度銷售額達到24.42億美元，市場佔比高達51.6%，與佔比15.6%的第二名三星差距進一步拉大。

第三至五名則分別為豪威科技、安森美、格科微電子，市佔率分別為9.7%、7%與4%。三星去年第三季度銷售額達到7.4億美元，低於前幾個季度的8~9億美元，索尼因為連續獲得小米12S Ultra等機型的訂單而不斷擴大市場份額。最新的小米13 Pro延續了小米12S Ultra上超強口碑的徠卡影像，並且採用了索尼最新的IMX 989傳感器。

2021年，三星CIS市場份額還達到為29%，而索尼則為46%。在2022年中，索尼進一步拉大與第二名之間的差距，Omdia認為這一趨勢將不斷延續下去，尤其索尼即將為蘋果iPhone 15系列供應CIS，有望擴大其領先優勢。

市佔率

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