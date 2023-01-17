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大聯大子公司品佳布局被動元件 斥6.5億入股VSELL集團

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大聯大董事長黃偉祥。記者曾吉松／攝影
大聯大董事長黃偉祥。記者曾吉松／攝影

為持續拓展泛被動元件業務，經大聯大控股（3702）審計委員會、董事會審議通過由子公司-品佳於今（17）日召開董事會，以現金新台幣6.5億元取得電子零組件通路商－VSELL集團(以下簡稱VSELL)的股權及相關營運資產，後續並擬對該等公司進行現金增資以充實營運資金；投資完成後，大聯大集團於大中華地區的被動元件業務規模將更加壯大。

大聯大投控表示，本次交易主要考量點為結合雙方優秀經營團隊與提升整體產業競爭力，產品線更具有互補效應，將再次擴大被動元件布局。

VSELL成立於1994年，2022年度集團營收超過新台幣30億元，目前員工人數約64位，該集團長期致力經營被動元件產品通路市場且擅長Design-in開發，所營業務之主要內容為連接器／線束／緊固件及電磁屏蔽材料等產品代理，主要銷售區域於大中華區。VSELL加入品佳後，結合雙方優秀經營團隊及挹注資金後，VSELL將可擴大營業規模；品佳被動元件業務將擴大至車用連接器業務，更完整大聯大集團的被動元件產線。

被動元件 大聯大 新台幣

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