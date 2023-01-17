矽品公司中科二林廠第一期新廠落成啟用

半導體封測大廠矽品精密中科二林廠第一期新廠，今(17)日舉行落成啟用典禮，矽品公司預計投資約800億元建立高階封測基地，在未來正式營運後，將創造約7,000個工作機會。

包括國科會副主委陳宗權、中科管理局長許茂新、工業局副局長陳佩利、彰化縣長王惠美、行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、前立委鄭汝芬、二林鎮長蔡詩傑、日月光投控（3711）董事長張虔生與矽品精密蔡祺文董事長均到場一同剪綵慶賀。

張虔生指出，自從日月光與矽品攜手開創封測產業全新格局，日月光投控現為全球第一大半導體封裝與測試製造服務公司，集團中的矽品精密選擇二林中科園區做為未來戰略性封測基地，投控相當肯定此決策並全力支持蔡董。

張虔生表示，日月光投控長期深耕環境永續綠色轉型，已連續7年榮獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」領導者，同時為台灣第一家連續6年獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級的公司，全面打造永續新商業模式。

蔡祺文表示，二林廠P1啟用將代表一個地方的創造與新生，於二林建造高階封測基地升級自身戰力，擘劃產業新局。

二林建廠也將兼顧永續與企業營運成長，從節能與能源轉型雙管齊下，於環境永續方面也將積極落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，創造更美好的社會與永續環境。

陳宗權致詞時表示，矽品公司是世界排名第一的封裝集團旗下大廠，對台灣半導體產業發展至關重要，109年矽品公司決定進駐二林園區時，中科管理局就成立「重大投資案推動專案小組」專案協助克服建廠時遭遇的各種問題，很高興今天矽品二林新廠能夠順利落成啟用。

另外，行政院也非常重視二林園區未來發展，園區聯外道路「台76延伸線工程」是重大交通建設，全線預計於115年完工，可有效縮短二林園區到台中的車程為30分鐘，屆時園區的交通便利性將大幅提升，方便科技人才來到二林就業，為園區發展創造更多的利基。

陳宗權更表示，中部科學園區迄今開發已邁入第20年，目前引進國內外240家廠商進駐，累計投資額逾2.4兆元，尤其110年營業額更突破兆元，達1兆352億元，繼竹科之後躋身兆元園區，也是全世界重要的高科技科學園區之一。

王惠美指出，縣府為了讓二林地區的交通更加便捷，持續規劃員林、埔心、溪湖至二林的捷運，已召開過公聽會，目前著手交通路程的優化，之後，就會送件到中央爭取捷運線的興建，希望未來盡早能看到南彰化也有捷運，造福鄉親，讓上下班的交通更加便捷。

另外，二林中科分隊辦公廳舍目前也在興建當中，預計在今年落成，增加二林地區的防災量能，希望能完善二林地區的整體投資環境，歡迎有需求的廠商前來投資。

許茂新說，二林園區目前已有39家廠商進駐，投資金額達1,136億元，預計創造1.4萬個就業機會。園區標準廠房刻正在加速趕工興建，預計113年完工，有利於引進優質的創新廠商，擴大產業群聚效應。

此外，具有節能永續特色的電動車產業鏈，將是二林園區未來可以引進的重點產業，目前已引進成運汽車、凱豊工業、時碩（4566）、和勤精機（1586）等電動車產業。中科二林園區是中部地區目前少數可提供大面積產業用地的園區，非常歡迎有意進駐的廠商前來了解洽談。