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矽品二林廠落成啟用 國科會副主委：2026年二林台中車程30分鐘

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局長許茂新（中）說，二林園區目前已有39家廠商進駐，投資金額達1136億元，預計創造1.4萬個就業機會。圖／中科管理局提供
中科管理局長許茂新（中）說，二林園區目前已有39家廠商進駐，投資金額達1136億元，預計創造1.4萬個就業機會。圖／中科管理局提供

國家科學及技術委員會副主委陳宗權今天說，行政院非常重視中科二林園區發展，園區聯外道路「台76延伸線工程」是重大交通建設，全線預計於2026年完工，可縮短二林園區到台中的車程為30分鐘，屆時交通便利性將大幅提升，方便科技人才來到二林就業，為園區發展創造更多的利基。

陳宗權上午出席矽品公司中科二林廠落成啟用典禮時做以上表示，他致詞時說，矽品是世界排名第一的封裝集團旗下大廠，對台灣半導體產業發展至關重要，矽品公司2020年決定進駐時，中科管理局成立「重大投資案推動專案小組」專案協助，克服建廠遭遇的各種問題，很高興今天矽品二林新廠能順利落成啟用。未來正式營運後，將創造約7千個工作機會。

他說，中部科學園區是國科會所屬的三大園區之一，迄今開發已邁入第20年，引進國內外240家廠商進駐，累計投資額逾2.4兆元，並繼竹科之後躋身兆元園區，也是全世界重要的高科技科學園區之一。

中科管理局長許茂新說，二林園區目前已有39家廠商進駐，投資金額達1136億元，預計創造1.4萬個就業機會。園區標準廠房刻正在加速趕工興建，預計明年完工，有利於引進優質的創新廠商，擴大產業群聚效應。

此外，具有節能永續特色的電動車產業鏈，將是二林園區未來可以引進的重點產業，目前已引進成運汽車、凱豊工業、時碩、和勤精機等電動車產業。中科二林園區是中部地區目前少數可提供大面積產業用地的園區，非常歡迎有意進駐的廠商洽談。窗口是中科管理局投資組（04）25658588。

矽品公司中科二林廠今落成啟用。圖／中科管理局提供
矽品公司中科二林廠今落成啟用。圖／中科管理局提供

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