傳NCC開合併條件 台灣大、遠傳回應了

電信兩大合併案正在國家通訊傳播委員會（NCC）審議中，計畫18日NCC委員會，力拚農曆年前過關，不過業界盛傳，NCC將有條件通過合併案，包含要求繳回超標頻寬，以及維持兩小業者原費率一年以上，代表資費凍漲。對此台灣大（3045）、遠傳（4904）均表示，「靜待NCC審議」。

電信兩大合併案，台灣大合併台灣之星，遠傳電信合併亞太電信（3682），讓台灣電信市場從五家變成三大，進入新三雄時代，NCC最在意的就是產業競爭及消費者多元選擇。

過去業界爭議最大的就在於頻譜超頻部分處理方式，中華電信（2412）及遠傳均認為超標就繳回，但台灣大力拚保留，據了解，NCC初步規劃，因保留頻譜並無法證明可獲的最大公共利益，仍將依循原本釋照規範，超過三分之一上限的頻譜就得處理，

另一方面，過去台灣之星及亞太電信都是市場低資費的業者，提供多元低資費選擇，市場及消費也擔憂變成新三雄時代，低價資費將成絕響，即使台灣大及遠傳均保證分別將延續台灣之星及亞太電信的用戶合約，同時也提出多元資費，最低資費從179元、199元起。

但NCC顯然覺得還不夠，因此在有條件通過合併案的狀況，將要求電信將合併紅利回饋給用戶，至少要保留台灣之星及亞太電信的原資費，過渡期約一到兩年。

市場也關注，頻譜及保留資費兩大條件是否影響合併案後續發展。對此，台灣大表示，靜待NCC審議。遠傳也指出，靜待NCC審議。