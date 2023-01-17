矽品中科二林廠P1落成啟用 張虔生現身

半導體封測大廠矽品精密今(17)日於彰化中科二林園區舉辦中科二林廠P1落成啟用典禮，矽品為搶占先機，持續擴建新廠，矽品中科二林廠P1啟用將為彰化半導體產業邁出一大步，展現矽品深耕台灣、擴大投資台灣的決心。

今日活動國科會陳宗權副主委、中科管理局許茂新局長、工業局陳佩利副局長、彰化縣政府王惠美縣長、行政院中部聯合服務中心洪宗熠副執行長、鄭汝芬前委員、二林蔡詩傑鎮長、日月光投控（3711）張虔生董事長與矽品精密蔡祺文董事長均到場一同剪綵慶賀。

日月光投控董事長張虔生啟用典禮特別指出，自從日月光與矽品攜手開創封測產業全新格局，日月光投控現為全球第一大半導體封裝與測試製造服務公司，集團中的矽品精密選擇二林中科園區做為未來戰略性封測基地，投控相當肯定此決策並全力支持蔡董。日月光投控長期深耕環境永續綠色轉型，已連續7年榮獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」領導者(DJSI Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry Leader) ，同時為台灣第一家連續 6 年榮獲碳揭露組織 CDP「氣候變遷」領導等級的公司，全面打造永續新商業模式，二林建廠也將兼顧永續與企業營運成長，從節能與能源轉型雙管齊下，於環境永續方面也將積極落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，創造更美好的社會與永續環境。

矽品精密在中科二林園區設立新廠預計總投資額800億元，開發面積14.5公頃，預估未來8至10年產能滿載運轉後，將能為地方創造近7,000個工作機會。矽品重視環境友善，自建廠階段即導入多項節能、節水及廢棄物減量等綠色製造的措施，規劃取得綠建築與清潔生產雙認證，並獲頒經濟部工業局綠色工廠標章。在淨零減碳方面，透過製程改善、太陽能發電、綠建築節電與投資綠電等方式來達成集團2050年的淨零減碳目標，其中，太陽能發電預計全期完工後，每年的發電量可達500萬度(kWh)，相當於1,200戶的家庭年用電量，如矽品精密董事長蔡祺文所言，「將永續DNA植入日常營運」，從CSR企業社會責任到ESG，穩步朝永續營運願景邁進。

矽品精密董事長蔡祺文表示，二林廠P1啟用將代表一個地方的創造與新生，於二林建造高階封測基地升級自身戰力，擘劃產業新局。感謝日月光投控張董事長的遠見及大力支持與協力夥伴的全力相挺，並感謝國科會中科管理局許局長親自的推薦說明與支持，及彰化縣政府王縣長允諾配合，建廠期間國科會與縣政府都提供服務窗口，全力協助矽品攻克每道關卡，中科二林廠P1可以說是中央與地方通力合作的最佳見證。

國科會中科管理局許局長表示，二林園區為中台灣可供最大建廠用地之園區，是最好投資設廠之位址。半導體封測大廠矽品精密公司進駐將吸引更多上下游產業鏈廠商，更加速二林園區發展，未來中科將持續建置優質投資環境及發展科技產業聚落，讓更多科技廠商進駐園區及投資設廠。

彰化縣政府王縣長表示，自矽品進駐二林起，已明顯帶動周邊整體發展，縣府現加緊建設園區道路連接讓交通更便利，以吸引更多彰化囡仔返鄉就業成家，周邊建設與生活機能將是縣府近年發展重點。

矽品精密始終根留台灣，前進中科二林不僅具備標竿意義，長遠來看，更為投控於台灣及全球封測市場佈局增添強勢助力，為集團的創新發展及封測市場佈局增添強勢助力，期中央與地方政府能趁此機會加碼建設南彰化，再創經濟奇蹟。