宏碁資訊投資資褓儲存 加大企業雲端備份生態圈布局

宏碁（2353）集團旗下雲端數位解決方案服務商宏碁資訊（6811）近日宣佈已完成對資褓儲存(股)公司（DataSitter）的投資，並擔任該公司一席董事。宏碁資訊此策略投資，是加深布局資料儲存與備份備援服務，為成長增添一個重要引擎，並進一步協助企業在上雲後，完善備份與災難復原系統，以建構足夠的資安防禦縱深。「資褓儲存」是台灣長期專注於資料備份及系統備援的專業廠商，2004年成立迄今已累積超過1,000家客戶，贏得9成客戶的維護續約率。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊是專注在B2B、以客戶需求為核心的雲端數位解決方案供應商，在與『資褓儲存』加深合作關係後，將可對近3,000家長期合作的企業與政府機關，提供數據資料的完整回復及保護，特別是現今企業與公部門對關鍵數據資料治理的需求遽增，更加凸顯資料儲存與備份備援的重要性。宏碁資訊與資褓儲存的強強聯手，可為企業與政府機關，國營事業提供雲端與資安整合的健全計畫，以安全的加速數位轉型，提高經營韌性。

資褓儲存總經理林孟麒表示，隨著企業數位化程度越來越高，勒索病毒不斷推陳出新，資料數據即是企業維運的命脈，資褓儲存長期深耕資料備份及系統備援領域，與宏碁資訊這樣懂地端，跨雲端，同時具有多元產業經驗、廣大客戶基礎的夥伴結盟合作，將可一起協助企業跟政府建立強韌的防禦機制，超前佈建完善的備份與災難復原系統，守住資安威脅的最後一道防線。

宏碁資訊完成對資褓儲存的投資後，雙方將在客戶服務與市場推動方面積極深入合作，尤其在企業遇到資安風險時，數據資料的即時回復需求上，將結合資褓儲存整合Commvault、Citrix、Dell Technologies、Pure Storage、Quantum 等資料安全及儲存解決方案的多年經驗及技術，針對不同產業的痛點，提供專業、客製化的建議與服務，加深企業建構資安聯防的深度，讓企業在駕馭關鍵數據資料時，也擁有可靠與全方位的安全後盾。