矽品擴大投資中台灣 中科二林廠P1落成啟用

日月光投控（3711）旗下封測大廠矽品擴大投資中台灣，彰化中科二林園區舉辦中科二林廠P1今（17）日落成啟用典禮，總投資額高達800億元，將為地方創造7,000個工作機會。

日月光投控董事長張虔生與矽品董事長蔡祺文今日親自出席主持啟用典禮，並邀請國科會副主委陳宗權、中科管理局局長許茂新、工業局副局局長陳佩利、彰化縣縣長王惠美、行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠、前立委鄭汝芬、二林鎮鎮長蔡詩傑鎮長等人一同剪綵慶賀。

矽品強調，為搶占先機，持續擴建新廠，矽品中科二林廠P1啟用將為彰化半導體產業邁出一大步，展現矽品深耕台灣、投資台灣的決心。矽品將致力培育南彰化的人才與累積技術能量，與彰化和美廠南北呼應，和彰化這塊土地緊密共榮與成長。

矽品在中科二林園區設立新廠，開發面積14.5公頃，預估未來8至10年產能滿載運轉。

張虔生在典禮致詞時指出，自從日月光與矽品攜手開創封測產業全新格局，日月光投控現為全球第一大半導體封裝與測試製造服務公司，集團中的矽品精密選擇二林中科園區做為未來戰略性封測基地。

蔡祺文表示，二林廠P1啟用將代表一個地方的創造與新生，於二林建造高階封測基地升級自身戰力，擘劃產業新局。

日月光投控長期深耕環境永續綠色轉型，已連續7年榮獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」領導者(DJSI Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry Leader) ，同時為台灣第一家連續 6 年榮獲碳揭露組織 CDP「氣候變遷」領導等級的公司，全面打造永續新商業模式，二林建廠也將兼顧永續與企業營運成長，從節能與能源轉型雙管齊下，於環境永續方面也將積極落實企業永續發展、促進社會共融、解決社會與環境問題，創造更美好的社會與永續環境。