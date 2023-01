聯電看2023年半導體修正 晶圓代工衰退會大於產業

聯電(2303)今(16)日召開線上法說會,分析師追問對產業庫存修正的看法,聯電共同總經理王石提到,目前半導體產業目前較好(Semi is better right now ),晶圓代工估衰退會大於產業,整體2023年半導體會是修正的一年,估低個位數下滑(low-single digits)。

聯電資深副總經理暨財務長劉啟東也補充說,半導體產業比晶圓代工好。

王石說,半導體產業估計低個位數下滑,整體晶圓代工估計中個位數(mid-single digits) 衰退,晶圓代工裡面仍有不同製程組合,各家情況也不一樣,某些製程節點表現也比產業平均好。

外資持續追問聯電今年表現和產業平均比會如何?王石說,聯電的製程組合整體看來和產業情況不一樣,目前初步看來約是low-teens的衰退表現。但產品組合與應用來自Wifi、OLED與車用長期仍強勁,全年價格看來在管理與結構需求下仍約維持穩定。