聯電看2023年半導體修正 晶圓代工衰退會大於產業

聯電（2303）今（16）日召開線上法說會，分析師追問對產業庫存修正的看法，聯電共同總經理王石提到，目前半導體產業目前較好（Semi is better right now ），晶圓代工估衰退會大於產業，整體2023年半導體會是修正的一年，估低個位數下滑（low-single digits）。

聯電資深副總經理暨財務長劉啟東也補充說，半導體產業比晶圓代工好。

王石說，半導體產業估計低個位數下滑，整體晶圓代工估計中個位數（mid-single digits） 衰退，晶圓代工裡面仍有不同製程組合，各家情況也不一樣，某些製程節點表現也比產業平均好。

外資持續追問聯電今年表現和產業平均比會如何？王石說，聯電的製程組合整體看來和產業情況不一樣，目前初步看來約是low-teens的衰退表現。但產品組合與應用來自Wifi、OLED與車用長期仍強勁，全年價格看來在管理與結構需求下仍約維持穩定。