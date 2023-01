群創攜手臺大簽署永續策略MOU 推動產業淨零轉型創新

群創(3481)光電今(16)日與臺灣大學簽署合作意向書(MOU),以推動研擬「企業碳中和」、「零碳與負碳排放」、「生物多樣性」三大面向的永續技術與策略,以及氣候變遷的國內外規範因應研議,並培育永續高階菁英科技人才。群創超前部署與頂尖大學進行此三大構面的永續交流合作,提升企業CSR加乘大學USR的能量,推升產業淨零轉型的創新,展現永續正向影響力。

因應氣候變遷、全球暖化與生態危機的衝擊影響,永續議題已成為企業持續發展轉型的新顯學,群創追求營運成長同時,並積極實踐永續價值的落實。今天由群創董事長暨執行長洪進揚與臺灣大學校長陳文章共同於臺大簽署合作意向書MOU。

群創將透過與臺大生物資源暨農學院產學合作,第一階段三年期間1,000萬元,聚焦推動三大永續領域,包括:森林碳匯方法與技術建立及國內外碳權法規彙整、土壤碳匯方法與技術建立及國內外碳權法規彙整、生物多樣性復育計畫產學合作計劃;群創並延伸合作價值,提供「人才發展獎學金—永續發展類」,與臺大培育相關科學領域永續人才。

群創董事長暨執行長洪進揚強調,群創持續以「More than Panel」為理念,做為企業轉型的核心理念,在ESG永續的耕耘上,將朝向致力淨零碳排生態系邁進。群創於2020年已將董事會和高階主管的獎酬與公司ESG績效進行連結,並將ESG推展融入企業管理中,設定目標步步積極落實。

群創設定減碳目標為2030年減碳25%,再生能源達20%,關鍵供應商2030年較2020年減少溫室氣體排放達20%。群創將策略推展到內部各部門,進一步擴大至外部供應商,現在更扎根與頂尖大學成為致力永續的夥伴,透過與臺大生物資源暨農學院產學合作,深耕永續策略方案執行與培育相關領域永續人才,以朝向執行低碳營運模式,結合內部、供應鏈、並觸及與學界多方的交流合作,以形成共融生態系,打造淨零碳排轉型新未來。

臺灣大學校長陳文章表示,自2020年宣布碳中和目標後,便積極研擬碳中和路徑與具體措施,並秉持「內建校園永續力,外擴社會影響力」為脈絡,積極推動永續工作。此次生物資源暨農學院與群創結合進行產學合作,攜手朝向淨零碳排目標邁進,同時為地球盡一份心力。

群創持續落實「群創永續進行式 (Sustainability on the Go:3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing)」作為永續發展策略。群創於2021年申請加入科學基礎碳減量目標倡議(SBTi)承諾,將以2026年溫室氣體Scope1及Scope2相較2020年排放減量15%為目標。