聯電今年資本支出30億美元 持平去年

聯電（2303）今（16）日召開線上法說會，聯電計畫今年資本支出30億美元，包含投資90%用於12吋，其餘為8吋廠，由於聯電去年資本支出在去年10月曾下修至30億美元，今年計畫資本支出約將持平去年。

聯電指出，晶圓製造整合平均售價趨勢去年第4季仍維持高檔且上升。

聯電共同總經理王石指出，2023 年全球經濟疲軟，客戶的庫存天數高於正常水準，訂單能見度偏低，預計第一季將充滿多重挑戰。應對當前的景氣低迷，聯電已進行嚴格的成本控管措施，並盡可能地推遲部份資本支出。長期來看仍樂觀看待，以聯電差異化的特殊製程技術領導地位、多元化產地的產能供應、及卓越的品質和營運，能讓公司掌握跨產業持續數位轉型推動的需求，成為領先客戶的首選晶圓製造夥伴。