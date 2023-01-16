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聯電去年Q4每股純益1.54元 今年首季將充滿多重挑戰

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯電（2303）今(16)日公佈2022年第4季營運報告，合併營收678.4億元，季減10%，年增14.8%，單季毛利率42.9％，歸屬母公司淨利191億元，每股純益1.54元；共同總經理王石表示，「今年全球經濟疲軟，客戶的庫存天數高於正常水準，訂單能見度偏低，預計第一季將充滿多重挑戰」。

聯電去年第4季毛利率42.9%，營業利益率34.8%，22/28奈米晶圓營收占比28%，晶圓製造產能利用率90%；王石表示，「在第4季，由於大部份半導體終端市場需求顯著放緩，加上整體產業的庫存持續修正，晶圓出貨量年減14.8%，整體產能利用率降至90%。但由於持續在產品組合優化上的努力，平均售價略有上升，進而減緩對營收的衝擊」。

他說，「2022全年，聯電營收創2,787億元新高，營業利益突破1,000億元。受到有利匯率、22/28nm產品組合的擴充、及新增產能的推動，毛利率達45%。聯電善用過去兩年半導體業的疫情紅利，強化在特殊製程技術的差異化，提高獲利能力，並深化與關鍵客戶的關係。聯電在22/28奈米製程的營收年增超過56%，主要來自對於28奈米OLED顯示驅動晶片及影像訊號處理器的强勁需求」。

王石表示，「2022年，在車用電子領域有亮眼的成長，車用IC的業務量成長82%，達到整體業務的9%。受惠於長期汽車電子化和自動化趨勢的推動，預期車用電子IC將持續成為2023年及往後的重要成長驅動力」。

王石進一步說明，「2023年全球經濟疲軟，客戶的庫存天數高於正常水準，訂單能見度偏低，預計第1季將充滿多重挑戰。應對當前的景氣低迷，已進行嚴格的成本控管措施，並盡可能地推遲部份資本支出。長期來看，仍樂觀看待，以聯電差異化的特殊製程技術領導地位、多元化產地的產能供應、及卓越的品質和營運，能讓我們掌握跨產業持續數位轉型推動的需求，成為領先客戶的首選晶圓製造夥伴」。

聯電 營收

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