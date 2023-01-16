去年每股純益7.09元創新高 聯電：今年首季面臨多重挑戰

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公布去年第4季財報，第4季毛利率仍守穩 42.9%，季減4.4個百分點，單季稅後純益仍有191億元，每股純益1.54元，雖為4季來低點，但仍優於去年同期的1.31元。去年每股純益達7.09元，仍寫下歷年新高。

不過，聯電共同總經理王石今日主持法說會表示，2023年全球經濟疲軟，客戶的庫存天數高於正常水準，訂單能見度偏低，我們預計第一季將充滿多重挑戰，公司將儘可能推遲資本支出並設法降低成本因應 。

聯電2022年第4季合併營收678.4億元，季減10.0%，年增14.8%；2022年第4季毛利率達到42.9％，季減4.4個百分點，主因產能利用率下滑，2022年第4季歸屬母公司純益191億元，每股純益1.54元。

王石表示：「在第四季，由於大部份半導體終端市場需求顯著放緩，加上整體產業的庫存持續修正，我們的晶圓出貨量比去年同期減少14.8%，整體產能利用率降至90%。但由於我們持續在產品組合優化上的努力，平均售價略有上升，進而減緩對營收的衝擊。」

王石說，2022全年，聯電營收創2,787億元新高，營業利益突破1,000億元。受到有利匯率、22/28nm產品組合的擴充、及新增產能的推動，毛利率達到45%。聯電善用過去兩年半導體業的疫情紅利，強化我們在特殊製程技術的差異化，提高了獲利能力，並深化與關鍵客戶的關係。聯電在22/28奈米製程的營收年增超過56%，主要來自對於28奈米OLED顯示驅動晶片及影像訊號處理器的强勁需求。

除此之外，王石進一步表示，2022年，聯電在車用電子領域有亮眼的成長，車用IC的業務量成長了82%，達到整體業務的9%。受惠於長期汽車電子化和自動化趨勢的推動，我們預期車用電子IC將持續成為2023年及往後的重要成長驅動力。透過晶圓廠全面的車用等級製程技術和通過符合車用的嚴格品質標準，同時持續與世界級汽車領導廠商建立堅實的夥伴關係，聯電已做好服務廣大車用電子市場的準備。」

王石說，2023年全球經濟疲軟，客戶的庫存天數高於正常水準，訂單能見度偏低，我們預計第一季將充滿多重挑戰。應對當前的景氣低迷，聯電已進行嚴格的成本控管措施，並盡可能地推遲部份資本支出。長期來看，我們仍樂觀看待，以聯電差異化的特殊製程技術領導地位、多元化產地的產能供應、及卓越的品質和營運，能讓我們掌握跨產業持續數位轉型推動的需求，成為領先客戶的首選晶圓製造夥伴。

在企業社會責任方面，王石表示，2022年我們在ESG方面的努力獲得國內外多個機構的認可。聯電在道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)全球晶圓代工業榮獲第一名，同時在CDP年度企業環境行動評估中，聯電是全球唯一一家在氣候變遷和水安全問卷取得雙A級的半導體公司。