聯電：今年訂單能見度偏低 第一季充滿挑戰

聯電（2303）共同總經理王石表示，2023年全球經濟疲軟，客戶的庫存天數高於正常水準，訂單能見度偏低，預計第一季將充滿多重挑戰。應對當前的景氣低迷，已進行嚴格的成本控管措施，並盡可能地推遲部份資本支出。

不過，王石表示，長期仍樂觀看待，以聯電差異化的特殊製程技術領導地位、多元化產地的產能供應、及卓越的品質和營運，能讓聯電掌握跨產業持續數位轉型推動的需求，成為領先客戶的首選晶圓製造夥伴。

聯電今（16）日下午舉辦法說會，公布2022年第四季營運報告，合併營收為678.4億元，季減10.0%、年增14.8%。第四季毛利率達到42.9％，歸屬母公司淨利為191億元，每股普通股獲利1.54元。

王石表示，去年第四季，由於大部份半導體終端市場需求顯著放緩，加上整體產業的庫存持續修正，晶圓出貨量比去年同期減少14.8%，整體產能利用率降至90%。但由於持續在產品組合優化上的努力，平均售價略有上升，進而減緩對營收的衝擊。

聯電表示，2022全年營收2,787億元創新高，營業利益突破1,000億元。受到有利匯率、22/28nm產品組合的擴充、及新增產能的推動，毛利率達45%。

聯電指出，善用過去兩年半導體業的疫情紅利，強化在特殊製程技術的差異化，提高獲利能力，並深化與關鍵客戶的關係。在22/28奈米製程的營收年增超過56%，主要來自對於28奈米OLED顯示驅動晶片及影像訊號處理器的强勁需求。

聯電表示，車用IC的業務量成長82%，達到整體業務的9%。受惠於長期汽車電子化和自動化趨勢的推動，預期車用電子IC將持續成為2023年及往後的重要成長驅動力。透過晶圓廠全面的車用等級製程技術和通過符合車用的嚴格品質標準，同時持續與世界級汽車領導廠商建立堅實的夥伴關係，聯電已做好服務廣大車用電子市場的準備。