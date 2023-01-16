李正屹出任台灣IBM公司總經理 高璐華榮退
IBM公司今日宣佈由李正屹接任台灣IBM總經理，負責IBM科技事業部在台業務，即刻生效。原台灣IBM總經理高璐華服務滿30年後自公司榮退。
李正屹於2006年加入IBM，歷任不同事業單位的銷售管理職務，包括台灣IBM全球資訊科技服務事業部總經理、台灣IBM硬體系統事業部總經理等。在這項新的任命之前，李正屹是IBM諮詢大中華區合夥人暨策略客戶銷售總經理。
IBM大中華區董事長、總經理陳旭東表示，「李正屹先生是IBM培育的資深、傑出經理人；他帶領團隊持續創造業績成長，並與各產業的客戶建立了良好的商業關係。基於他在IBM科技事業部、資訊科技服務部、與IBM諮詢的豐富歷練，我相信李正屹先生能帶領台灣IBM團隊繼續為客戶創造商業價值，再創業績高峰。」
原任台灣IBM總經理的高璐華於1993年加入IBM公司，在IBM大中華區與亞太區皆擔任過重要管理職位。她在2017年七月被任命為台灣IBM總經理，並在過去五年裡帶領台灣團隊創造了優異的業績與成長。
陳旭東表示，「我代表公司感謝高璐華女士在IBM多年的服務、對公司諸多重要貢獻。她始終致力於為客戶和事業夥伴創造商業價值，是台灣IBM公認的女性高階主管典範。」
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