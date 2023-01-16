快訊

竹巿行政處長爆婚外情閃辭 柯文哲11字回應愛將「下一步」

開千萬超跑睡死車內...警破窗救援意外查獲毒品 金融男慘了

澳網／4盤退難纏對手 納達爾連霸開紅盤再寫新猷

宏碁捐贈烏克蘭學校筆記型電腦及平板 提升數位學習能力

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁旗下產品捐贈烏克蘭利沃夫Lyceum Grono學校。宏碁提供
宏碁旗下產品捐贈烏克蘭利沃夫Lyceum Grono學校。宏碁提供

PC品牌大廠宏碁（2353）援助烏克蘭，昨（15）日捐贈烏克蘭利沃夫Lyceum Grono學校筆記型電腦及平板，以利校方提升學生教育資源及機器人培訓課程。宏碁長期關注教育領域，盼能借助深厚的科技技術，降低數位學習落差。

此次宏碁與台灣數位發展部共同攜手捐贈，由宏碁提供筆記型電腦及平板，汰換學校電腦實驗室的陳舊設備，預計將有近1,200名橫跨小學、國中及高中生的學生受惠；除此之外，平板與其他硬體設備亦將應用於電機培訓課程。

利沃夫Lyceum Grono學校校長Somyk Nataliya表示：「我們十分感謝數位發展部及宏碁的支持，協助激發孩子的潛能；受捐贈的筆記型電腦將提供學生能夠獨立作業及實踐創意內容、或是參與國際競賽的機會。」

宏碁東歐及烏克蘭總經理Dmitry Elizarov指出：「宏碁十分關注下一代的教育，此次對烏克蘭利沃夫Lyceum Grono學校的捐贈，更為提升當地的教育資源；近年來，宏碁亦積極與烏克蘭教育部及數位轉型部密切合作，致力提供更多元且強大的產品，並延長保固服務。」

宏碁持續關心烏克蘭的教育環境，先前捐出數千台的筆記型電腦支持烏克蘭政府的「Laptop for Every Teacher」計畫；並為東部馬里烏波爾教師提供筆電，以便當地教師身任遠距教學輔導的志工。

宏碁透過教育幫助全球各地的弱勢團體，包括為盲人提供電腦及輔助功能的教學；或為退伍軍人提供整新電腦及進修教育，協助他們重新進入工作崗位。此外，宏碁亦為青年打造學徒培訓課程，提供專業的職能訓練。

宏碁 教育部 烏克蘭

延伸閱讀

宏碁攻智慧交通 傳捷報

宏碁豪分40億元給員工！陳俊聖：民眾低薪無感是問題

去年營收 宏碁年減13%、華碩微增

華碩跟進宏碁 CES新品鎖定「環保」、裸視3D PC新品

相關新聞

台光電觀音廠火災無人員傷亡 調度他廠產能

台光電（2383）今（16）日指出，觀音廠於112/1/15晚間9：45發生火警，公司迅速安全撤離人員，並緊急通報消防單...

台光電觀音廠發生火警、起火原因待查 調度他廠支援產能

銅箔基板（CCL）廠台光電今天公告，觀音廠昨晚發生火警，事故未造成人員傷亡，起火原因尚待消防單位勘查鑑定，對台光電的影響...

台灣IBM總經理高璐華退休 李正屹接任

科技服務公司IBM今天宣布由李正屹接任台灣IBM總經理，負責IBM科技事業部在台業務，即刻生效；原任台灣IBM總經理高璐...

友達、群創 啟動人事精簡

面板市況低迷，友達、群創啟動新一波人事精簡計畫。友達實施「年齡+年資大於70」的「人才活化專案」，讓員工採合意退休方式離...

友達、群創縮減成本 再下猛藥

面板市況遭逢強勁逆風，如何嚴控現金流成為友達、群創等面板廠當務之急，尤其對製造業而言，人事成本最容易掌握與調整，業界研判...

鴻海：海外布局 今年開花結果

鴻海董事長劉揚偉昨（15）日表示，集團在中國大陸、美洲與東南亞地區持續擴充規模，今年持續有新客戶加入，業務更多元、更忙碌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。