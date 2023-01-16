宏碁捐贈烏克蘭學校筆記型電腦及平板 提升數位學習能力

PC品牌大廠宏碁（2353）援助烏克蘭，昨（15）日捐贈烏克蘭利沃夫Lyceum Grono學校筆記型電腦及平板，以利校方提升學生教育資源及機器人培訓課程。宏碁長期關注教育領域，盼能借助深厚的科技技術，降低數位學習落差。

此次宏碁與台灣數位發展部共同攜手捐贈，由宏碁提供筆記型電腦及平板，汰換學校電腦實驗室的陳舊設備，預計將有近1,200名橫跨小學、國中及高中生的學生受惠；除此之外，平板與其他硬體設備亦將應用於電機培訓課程。

利沃夫Lyceum Grono學校校長Somyk Nataliya表示：「我們十分感謝數位發展部及宏碁的支持，協助激發孩子的潛能；受捐贈的筆記型電腦將提供學生能夠獨立作業及實踐創意內容、或是參與國際競賽的機會。」

宏碁東歐及烏克蘭總經理Dmitry Elizarov指出：「宏碁十分關注下一代的教育，此次對烏克蘭利沃夫Lyceum Grono學校的捐贈，更為提升當地的教育資源；近年來，宏碁亦積極與烏克蘭教育部及數位轉型部密切合作，致力提供更多元且強大的產品，並延長保固服務。」

宏碁持續關心烏克蘭的教育環境，先前捐出數千台的筆記型電腦支持烏克蘭政府的「Laptop for Every Teacher」計畫；並為東部馬里烏波爾教師提供筆電，以便當地教師身任遠距教學輔導的志工。

宏碁透過教育幫助全球各地的弱勢團體，包括為盲人提供電腦及輔助功能的教學；或為退伍軍人提供整新電腦及進修教育，協助他們重新進入工作崗位。此外，宏碁亦為青年打造學徒培訓課程，提供專業的職能訓練。