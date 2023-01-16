集邦估今年折疊手機鉸鏈產值逾5億美元 奇鋐也有供貨

TrendForce最新OLED技術及市場發展分析報告指出，去年折疊手機出貨量約1,280萬支，預估今年可達1,850萬支，其中鉸鏈是決定折疊手機成本的關鍵零組件之一，預估今年鉸鏈市場產值將可超過5億美元，年增14.6%；鉸鏈供貨商除供貨給三星的KH Vatech、S-connect之外，水滴型鉸鏈則由安費諾、奇鋐（3017）等廠商提供。

TrendForce表示，鉸鏈肩負手機彎折壽命、開合手感、螢幕折痕深淺等與消費者體驗最相關的功能問題，也就是說，鉸鏈的好壞會直接影響消費者購買折疊手機的意願，隨著折疊手機市場滲透率提升，預估今年鉸鏈市場產值可逾5億美元。

TrendForce認為，鉸鏈依照型態可分為水滴與U型兩種設計，由於水滴型設計的鉸鏈零件較多且成本為U型設計的數倍，所以當折疊手機滲透率提升，採用水滴型鉸鏈的智慧型手機品牌廠，首要面臨的問題就是成本壓力。

TrendForce依照折疊手機2022年品牌市占率來看，採用U型鉸鏈的三星市占率最高約82%，三星大部分可折疊手機鉸鏈均由KH Vatech、S-connect等供應商提供，同步積極導入其他廠商實現供應鏈多元化降低成本；水滴型則是其他品牌廠採用，市占率合計近20%，鉸鏈由安費諾、奇鋐等廠商提供。

TrendForce說，從目前市面上折疊手機的鉸鏈來看，三星的Z Fold系列均以U形鉸鏈（單軸）為開發主軸；Z Fold 2開始引入扭力結構來實現多角度懸停；TrendForce認為，三星積極發展U型鉸鏈以求降低成本，是為了在折疊手機普及時能搶占低階市場，並確保有足夠利潤。

TrendForce表示，著重在消費者感受的其他品牌以水滴鉸鏈（雙軸）為開發主軸，使用相當多且複雜的零組件，加上昂貴的金屬支撐材料如液態金屬、航太材料等，除造價昂貴外，重量也無法有效的降低，但水滴型鉸鏈優化折痕為主的設計理念，是目前較直觀區分高低階折疊手機市場的方式。

TrendForce說，這次在CES 2023上著名品牌廠均展示多款不同型態的折疊概念產品，如折疊加螢幕延伸的方式，讓使用者在同樣的範圍內還能拓展螢幕使用面積，及依照使用情境來變更長寬比，未來將藉由新的形態發表重新洗牌市場高低階的產品定位。