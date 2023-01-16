童子賢「抱兔子」許願2023業績如兔！雙CEO展現好默契

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
和碩連續9年業績破兆元，童子賢表示兔年期許和碩業績如兔般敏捷跳高，他愛護小動物，看到嘉賓帶兔子來吃尾牙，熱情地抱起兔子。王郁倫攝影
和碩連續9年業績破兆元，童子賢表示兔年期許和碩業績如兔般敏捷跳高，他愛護小動物，看到嘉賓帶兔子來吃尾牙，熱情地抱起兔子。王郁倫攝影

「我們不用（談）分工就能分工，不用（談）合作就能合作！」和碩（4938）集團連續9年營收破兆元，2022年宣布新共同執行長鄭光志與鄧國彥上任，1月15日和碩旺年會首度一同公開亮相，會前接受媒體訪問兩人並肩回答，展現超好默契，董事長童子賢也讚兩人個性溫和善良。

「兔年會很不一樣！上半年還要延續承受一些調整，但下半年搶訂單速度要比兔子快，業績達標的目標跳要比兔子還要高！」和碩董事長童子賢15日表示，今年是兔年，兔子是善良可愛敏捷的動物，沒有仇恨值，也期望今年世界局勢走向和平。

尾牙一個插曲是，剛好邀請嘉賓眷屬帶來一隻寵物兔「阿福」，童子賢也應景開心抱著已滿一歲的兔子合影，討個好兆頭。

鄭光志加入和碩（含華碩資歷）累計30年，而鄧國彥也已經27年，兩人在華碩和碩分家後一起加入和碩，一進公司就是跟鄧國彥合作，默契不用講就會有基本的共識，鄧國彥則補充，營運很難切割由雙方共同掌管，業務端稍微有些分工。

童子賢則補充，安排雙CEO「意義重大，不辯自明，兩人從分家前在華碩成立沒幾年就加入，」他更透露鄭光志比副董事長程建中還資深，他誇讚兩人在老華碩工作年代就有默契跟情誼，兩人都個性溫和善良，心胸開闊。

童子賢表示，兩個人一起看產業賣動，可以兼顧舊有業務軌道，及掌握前景發展多變化的產品及產業狀況，甚至包含掌握世界局勢，他也強調團隊目前運作順暢沒有問題。

從兩人面對媒體問答，稍微可分類運算業務由鄧國彥負責，而新事業如車載、伺服器、AI及通訊技術則是鄭光志談得較多，和碩內部則指出鄭光志主要管理研發與新品佈局，鄧國彥則掌管業務行銷，兩人共同管理製造品管。

鄧國彥表示，代工產業的庫存相對安全，累積20～30年的操作模式，都是客戶擔負庫存風險，因此對高庫存不是這麼擔心。童子賢也補充，高庫存帶來資金需求，也拉高了新進入者的門檻。

鄭光志則表示，從CES可見人工智慧未來幾年會對產業鏈產生很大變化，對製造體系來說，AI將引導出速度的需求，加大產業對5G或WiFi需求，另外超高運算需求也將帶來伺服器、儲存器及自駕車機會，使產業有兩三倍的需求成長。

和碩董事長童子賢跟副董事長程建中率新上任共同CEO鄧國彥（左一）及鄭光志（右二）一同出席記者會。王郁倫攝影
和碩董事長童子賢跟副董事長程建中率新上任共同CEO鄧國彥（左一）及鄭光志（右二）一同出席記者會。王郁倫攝影
看到和碩董事長童子賢抱兔子，大家爭相合影一起討個好兆頭。王郁倫攝影
看到和碩董事長童子賢抱兔子，大家爭相合影一起討個好兆頭。王郁倫攝影

和碩 童子賢 華碩

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