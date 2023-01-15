和碩童子賢：今年到夏天搶訂單速度會比兔子跑得還要快

和碩（4938）今（15）日晚上舉行尾牙，董事長童子賢致詞時指出，整個世界局勢風雲詭譎，經濟發展波濤起伏，他預期，「2023年上半年還要承受2022年下半年很多調整與去化，但是到了2023年夏天，相信搶訂單速度會比兔子跑得還要快，業績達標目標跳得比兔子還要高。」

童子賢表示，整個世界局勢風雲詭譎，經濟發展波濤起伏。中美貿易戰以來，接著全球又發生疫情，讓世界局勢有很大變化，尤其去年俄烏戰爭到2022年和碩工廠所在地及很多城市因為疫情封控，造成全球經濟局勢大幅變化。

童子賢坦言，這些因素曾經讓和碩感到非常悲觀，但是在這個悲觀的局勢發展的同時，其實科技的進展讓人充滿期待和樂觀想像，在疫情發展同時，看到AI（人工智慧）運用與普及，看到汽車電子化、電動車、元宇宙蓄勢待發，即將為我們帶來新的挑戰與新的機會。

童子賢指出，因為疫情、通膨及戰爭而累積很多負面想像，但新的發展也帶來新的局面，可以樂觀期待2023年兔年會有很多不一樣。

童子賢強調，「2023年上半年還要承受2022年下半年很多調整與去化，但是到了2023年夏天，相信搶訂單速度會比兔子跑得還要快，業績達標目標跳得比兔子還要高。」

和碩今日在南港展覽館舉行「2022和碩科技團員日」，席開880桌、總計員工8,800人參加，總獎金價值預計達1.8億元；在尾牙藝人表演方面，和碩今年請來本土天團玖壹壹、「姐姐」謝金燕及「天生歌姬」 A-Lin 分別帶來精彩表演。