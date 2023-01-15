和碩今年資本支出3.5億美金 擴張東南亞、墨西哥產能

代工大廠和碩（4938）今（15）日舉行尾牙，針對今年非中國大陸地區產能布局，和碩公開今年資本支出將達3-3.5億美元（新台幣約90.87億元至106.02億元），與去年大致持平，主要用於東南亞、墨西哥廠區擴張計畫。

和碩今日在南港展覽館舉行「2022和碩科技團員日」，席開880桌、總計員工8,800人參加，總獎金價值預計達1.8億元；在尾牙藝人表演方面，和碩今年請來本土天團玖壹壹、「姐姐」謝金燕及「天生歌姬」 A-Lin 分別帶來精彩表演。

和碩自中美貿易戰、科技戰後，因應客戶要求，陸續啟動非大陸產能布局，至今生產據點已擴及印度、台灣、墨西哥、印尼、越南，尤以東南亞、墨西哥為擴產重心。

在資本支出方面，和碩今日公布今年資本支出將達3-3.5億美元，與去年大致持平，主要用於東南亞、墨西哥廠區擴張計畫，主要用於更新機器設備。

和碩目前成長性最強的首推電動車事業，先前為了就近服務大客戶特斯拉（Tesla）而選在墨西哥設廠，至今已公告投資金額達美金2.14億元（新台幣約64.82億元）。隨著特斯拉有意宣布在墨國設廠，外界也好奇和碩今年北美地區是否將啟動新一波擴產計畫。

針對墨西哥布局，和碩共同執行長鄭光志回應，和碩在當地已運作20年，當然這幾年客戶需求較大，因此和碩也跟著客人腳步逐步擴張，但未來墨西哥產品線會更多樣化發展。

至於和碩印度清奈廠方面，經過幾番延宕後，iPhone產能終於在2022年開出。針對印度布局，鄭光志表示，印度市場是很好的新興領域，和碩隨時觀察當地需求在哪裡，會隨著終端客戶的需求來做因應準備。