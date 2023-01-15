和碩：今年總經較差 但公司業績仍會持平或小幅增長

和碩（4938）今（15）日舉行尾牙，展望今年營運，有別於其他代工同業大多看淡今年業績將衰退，和碩共同執行長鄧國彥坦言，2023年總體經濟較差，但和碩在通訊事業及車用電子業務助攻下，預計今年業績仍將持平甚至微幅成長。

和碩董事長童子賢、副董事長程建中及共同執行長鄭光志、鄧國彥於尾牙會前舉行記者會，這也是兩位共同CEO首次在媒體前公開亮相。

針對今年首季，和碩預估，PC業務將年減15%；全年來看，由於2023年總體經濟較差，和碩預估今年業績將是持平或微幅增長的一年。個別業務來看，預計消費性電子今年與去年持平，預計下半年將優於上半年。

鄧國彥表示，今年和碩業績主要動能來自車用電子及通訊業務。其中，和碩過去兩年調整客戶及產品線規劃，產品組合日趨優化。鄭光志補充，兩大事業業績會成長主要是因有新技術帶動，會有一些設備換機需求，因為是新產品所以售價會相對好。

和碩今年另一大增長動能則是車用業務方面，和碩除了大客戶特斯拉外，和碩今年也將積極搶攻傳統車廠生意。和碩預估，今年車用事業仍將享有雙位數增長空間。

和碩2022全年營收達1兆3,183.79億元，年增4.3%；以產品別來看，和碩去年筆電出貨800萬台，桌機及主機板出貨約570萬台／片，年對年皆呈現逾兩成下滑。