鴻海線上嘉年華抽出最大獎500萬 總金額創公司紀錄

鴻海（2317）今（15）日下午舉辦集團線上嘉年華活動，本次活動主題為「相信鴻海。BELIEVE鴻海」，主視覺結合集團「3+3」理念，融入電動車及科技感元素，營造嶄新風格！董事長劉揚偉特別感謝同仁眷屬的支持，以及同仁們的努力，面對疫情仍堅守工作崗位，期盼新的一年秉持超越自我、不斷成長的精神，持續與鴻海向前邁進。

今年嘉年華中最受矚目的摸彩環節，不僅總彩金超過去年，現金最大獎100萬共抽出20位外，更臨時加碼500萬現金獎兩位，去年鴻海科技日（HHTD22）一推出就廣受外界好評與喜愛的MODEL B跨界休旅電動車，今年也有10輛加入抽獎名單！

今年是鴻海第三次舉辦線上嘉年華，由黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持，本次活動連線集團中央及地區總部共五大地區，包含台灣、中國大陸、越南、墨西哥、印度等全球各地員工齊聚共襄盛舉，一同進行各地區的表演節目及拜年。

中國大陸地區總部在富士康「我是大主播」員工歌手們帶領下，串連各地廠區獻唱歌曲齊拜年；印度地區總部動員上百名位同仁共同參與，拍出充滿寶萊塢風格的賀歲影片，並邀請到印度電子暨資訊科技部部長Ashwini Vaishnaw及Vedanta董事長Anil Agarwal現身與大家新春拜年；越南地區總部則由事業群主管及同仁表演並詮釋當地過農曆新年的風情；即將成立的墨西哥地區總部，也一同參與其中。

今年線上嘉年華會，由台北的活動主現場與五大地區Call Out連線，進行互動與抽獎戳戳樂，同時邀請集團六大事業群的長官，與同仁進行抽「紅包雨」互動遊戲。

表演節目邀請樂團「魚丁糸」演唱多首熱門經典歌曲、人氣團體「U:NUS原子少年天王星」勁歌熱舞將氣氛炒熱至最高點！最大亮點則是鴻海員工的子女組成的「鴻海明日之星」，與U:NUS天王星團員一同唱唱跳跳，小朋友開心舞動的畫面，模樣十分可愛！其中擅長音樂創作與熱愛饒舌的U:NUS天王星團員吳昱廷為鴻海員工的子女，本次表演特別將鴻海全球形象主題曲「鴻海之歌」編製為Rap饒舌版，詮釋出全新曲風，潮流新穎的風格也呈現鴻海的熱情及活力。

本次活動在鴻海數萬名員工雲端連線共同參與下圓滿成功，抽獎部分除了內部直播抽出獎項之外，其餘所有獎項也在當天線下抽出，以集團內部相信App通知幸運獲獎員工！本次線上嘉年華幾乎所有人人有獎，只要是鴻海法人員工、完成報名且符合資格者，未中獎者亦可獲得基本獎16,888元，讓同仁開心過年！