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紅色供應鏈挑戰 鴻海劉揚偉：以成績說話 行動打破謠言

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海線上嘉年華今天下午舉行，圖為鴻海董事長劉揚偉（中）。擷取自鴻海線上嘉年華活動
鴻海線上嘉年華今天下午舉行，圖為鴻海董事長劉揚偉（中）。擷取自鴻海線上嘉年華活動

鴻海（2317）今（15）日舉行線上嘉年華活動，面對紅色供應鏈的挑戰，董事長劉揚偉表示，雖然在ICT產業上，一直有新的對手前來挑戰，這是非常正常的，也常有文章寫出對鴻海前景不樂觀的看法，但是，我們始終用數字和成績來說話，以實際行動打破謠言，每一次迎接挑戰，每一次乘風破浪，歡樂豐收，都是靠著每個同仁與眷屬的支持才能達成，並向各位員工家屬表達感謝。

展望2023年，劉揚偉說，疫情影響會逐漸消散，在解封的同時，我要提醒大家，千萬要注意自己的身體！最近很多同仁以及眷屬都有確診的情形，我希望大家要多保重，留意長新冠的症狀，保持身體健康。

他說，過年是我們傳統的重要節日，也是每個人可以回家與家人團圓的時刻。我也想說，Foxconn Family（鴻海富士康家族）中的每個人也都像是家人，讓我們大家手連手、心連心，相信明天一定會更好。最後，祝福鴻海富士康同仁及眷屬，身體健康、新年快樂，一年比一年好！

鴻海 富士康 劉揚偉

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