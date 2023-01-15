劉揚偉：全球布局是鴻海最強競爭力 今年將陸續開花結果

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（15）日表示，2022年鴻海集團營收正式跨越6兆元關卡，達到6.62兆元，年增10.5%，繼續創造歷史，這一年來，我們在全球各地繼續開疆闢土，在現有ICT的基礎上，提出BOL與CDMS全新營運模式，獲得合作夥伴歡迎，我們在中國大陸，美洲與東南亞地區持續擴充規模，2023年將陸續開花結果，讓鴻海在世界每個角落持續扎根，邁向下一個50年，達到百年企業。

鴻海線上嘉年華活動今天下午舉行，劉揚偉在嘉年華活動致詞時，做出以上表示。他說，我們終於迎來了嶄新的2023年，過去這一年的艱辛挑戰。真的，很不容易！

他說，面臨新冠疫情、區域衝突、零組件短缺、這些不利因素籠罩的大環境下，鴻海還是能持續做大、做好、做穩。我們再次用成績單讓客戶、夥伴、投資人，相信鴻海。

他說，2022年鴻海集團營收正式跨越6兆元，達到6.62兆元，年增10.5%，我們在變動中，繼續創造歷史！並展現鴻海家族的團結精神，創新高的營收，是鴻海家族努力達成的結果，藉這個機會謝謝員工。

面對挑戰，他指出，鴻海員工展現的決心與執行力，讓我們逢凶化吉，化危機為轉機，這種處理危機的能力，贏得現有客戶的肯定，也讓更多客戶相信鴻海，更願意跟我們合作，這一年來，我們在全球各地繼續開疆闢土，在現有ICT的基礎上，提出BOL與CDMS全新營運模式，獲得合作夥伴歡迎，我們在中國大陸，美洲東南亞地區持續擴充規模，2023年將陸續開花結果。

劉揚偉指出，我們在3+3新領域，將有更多新客戶加入，鴻海的業務會更多元化，所有同仁會更加忙碌，2月鴻海將過49歲生日，經過將近半世紀努力，我們已經是一家擁有100多萬名員工的國際企業，鴻海這塊招牌，散步在海內外173個據點，綿密的全球布局，就是我們最堅強的競爭力。

他強調，鴻海人的誠信、勤奮，敏捷的特質，是我們能夠團結一心，在全球開疆闢土的秘訣，在迎接鴻海轉型，建立新的成長動能的關鍵時刻，我們要尋找夥伴們一起快速開創市場，一起成長，所以我們提出了分享、合作、共榮的合作模式，讓鴻海能在世界每個角落持續扎根，基業長青，是鴻海邁向未來50年，達到百年企業的關鍵。