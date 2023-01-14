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家登去年有人領47個月薪水 明年尾牙有機會送200萬購屋津貼

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
家登董事長邱銘乾。記者鐘惠玲/攝影
家登董事長邱銘乾。記者鐘惠玲/攝影

由於去年業績表現亮眼，可望賺進超過一個股本，家登（3680）14日在尾牙對員工大放送，董事長邱銘乾當場宣布，這次南北兩地的尾牙共要送出2部汽車，還有機車、獎品與總計超過200萬元的現金。

對於尾牙犒賞員工，家登毫不手軟，基於年度每股純益達5元就送1台汽車的原則，由於去年估計賺進超過一個股本，所以這次就送出2台汽車。

依照上述原則，邱銘乾還豪氣表示，如果今年每股純益達15元以上，年終尾牙就是送3部汽車，同時他也將進一步加碼送給員工200萬元的購房津貼，讓同仁安心成家。

除了尾牙，家登對於員工的獎金發放更是優渥，據了解，該公司有基層小主管由於表現非常優秀，全年約可領到高達47個月的薪酬，而績效優異的基層員工一年也可領到共21個月的薪酬。邱銘乾說，去年包括各種獎金發放，總共對員工約發出超過2億元的獎金。

尾牙 家登 個股

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