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家登尾牙大放送 送汽車還宣布加薪7%

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
家登董事長邱銘乾。記者鐘惠玲/攝影
家登董事長邱銘乾。記者鐘惠玲/攝影

台積電供應鏈、晶圓傳載方案供應商家登（3680）去年業績創新高，獲利也可望同攀高峰，估計賺進超過一個股本。家登於今（14）日舉行尾牙，該公司董事長邱銘乾表示，今年營收表現希望繼續成長雙位數百分比。據了解，雖然半導體產業今年可能衰退，但家登多方擴展有成，目標今年業績再成長25％。

家登去年合併營收為44.91億元，年增43.9％，累計前三季每股純益為8.41元。法人估算，該公司去年應可順利賺進超過一個股本。

由於業績表現亮眼，家登對員工也大放送，邱銘乾在尾牙當場宣布三大紅包，包括這次南北兩地尾牙共要送出2部汽車，明年希望進一步送出購房補助金，同時，今年7月將對工程師加薪7％，超越業界水準。

家登 尾牙 加薪 紅包

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