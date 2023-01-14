家登尾牙大放送 送汽車還宣布加薪7%
台積電供應鏈、晶圓傳載方案供應商家登（3680）去年業績創新高，獲利也可望同攀高峰，估計賺進超過一個股本。家登於今（14）日舉行尾牙，該公司董事長邱銘乾表示，今年營收表現希望繼續成長雙位數百分比。據了解，雖然半導體產業今年可能衰退，但家登多方擴展有成，目標今年業績再成長25％。
家登去年合併營收為44.91億元，年增43.9％，累計前三季每股純益為8.41元。法人估算，該公司去年應可順利賺進超過一個股本。
由於業績表現亮眼，家登對員工也大放送，邱銘乾在尾牙當場宣布三大紅包，包括這次南北兩地尾牙共要送出2部汽車，明年希望進一步送出購房補助金，同時，今年7月將對工程師加薪7％，超越業界水準。
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