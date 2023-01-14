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日月光高雄先進晶圓級封裝廠 獲選世界經濟論壇燈塔工廠

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光半導體高雄先進晶圓級封裝廠，獲選世界經濟論壇燈塔工廠。圖/日月光提供
日月光半導體高雄先進晶圓級封裝廠，獲選世界經濟論壇燈塔工廠。圖/日月光提供

日月光投控（3711）旗下的日月光半導體今（14）日宣布其位於高雄的先進晶圓級封裝廠，獲選世界經濟論壇全球燈塔工廠(GLN)，GLN是由製造工廠和價值鏈組成的社群，其成員在採用並整合工業4.0各項先進技術方面發揮著全球領導作用。日月光高雄先進晶圓級封裝廠入選世界經濟論壇之燈塔工廠，今年時至目前共有18座，累計至今共達132家指標公司入選GLN。

日月光表示，在半導體封裝製程日趨複雜及市場供需快速轉換環境下，日月光高雄先進晶圓級封裝廠面臨前所未有的挑戰。相較於傳統IC晶片封裝，晶圓級先進封裝製程超過100道。為了簡化製造流程並優化生產，日月光在整個運營過程規劃部署工業4.0技術，特別是將AI人工智慧技術應用於製程提升良率與生產排程正確性，藉此產能增加 67%並且訂單交期縮短39%。

世界經濟論壇塑造先進製造與價值鏈未來負責人Francisco Betti指出，通過將工業4.0技術整合到運營中，燈塔公司在產量、成本和交期已達成兩位數字的效益，在工業4.0的未來篇章樹立跨產業的榜樣。燈塔公司展示如何將先進技術擴展到整個製造網絡，並且拓展到供應商、客戶或是採購、物流、研發等新部門。

日月光高雄廠資深副總王頌斐表示，非常榮幸能加入全球燈塔工廠132家領先公司的行列。他說，做為半導體產業領導廠商，日月光率先制定智慧製造藍圖，優化並最佳化工業4.0技術的應用。希望激勵更多的業界夥伴一同參與建設具韌性的全球智慧製造產業，加速數位轉型！。

日月光 晶圓

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