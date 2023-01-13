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台灣大總座林之晨談元宇宙：需實力相近的競爭環境

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）總經理林之晨今日談元宇宙未來願景，他認為，大頻寬、低延遲的網路環境是未來元宇宙重要發展基礎，而主管機關塑造實力相近的競爭環境相當重要。

業界認為，林之晨言下之意，應是希望盡速通過台灣大與台灣之星合併，讓未來電信三雄競爭實力相近，以迎合未來元宇宙世界需求。

林之晨今（13）日應邀參加台灣通訊學會舉行「2023通訊傳播前瞻與挑戰研討會」，以「電信產業在元宇宙發展之關鍵網路建設與政策因應」為題發表演說。

林之晨表示，展望元宇宙，大頻寬、低延遲，軟體為王，新平台崛起以及AI加速發展是四大重點。

林之晨認為，大頻寬、低延遲的網路環境，主管機關塑造實力相近的競爭環境相當重要，NCC主委陳耀祥致詞時表示，「以後電信產業不知道是不是五家」，自己則希望後續可以讓電信業競爭更公平。

此外，林之晨認為，促進數位產業發展最大問題都是人才問題，尤其在未來軟體為王的世界，要提升我國電腦科技人才質與量。另一方面，AI加速發展要探討並明確定義我族價值觀。

林之晨認為，AI加速發展，如果無法掌握關鍵，會被外國AI給殖民，因此要明確的定義在台灣、甚至在台北市，到底對我們來說什麼是對的、什麼是錯的價值觀，這些都是是AI遵循依據的關鍵。

林之晨 元宇宙 軟體

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