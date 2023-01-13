遠傳總經理井琪：元宇宙沉浸體驗將引爆流量倍數成長

遠傳（4904）總經理井琪今日表示，遠傳積極投入元宇宙布局，透過5G、物聯網、雲端等基礎建設，以及掌握數位分身、AR、VR、大數據、人工智慧等技術，建構出消費者、企業間的關係互動，三面向相輔相成，達成即時、沉浸的元宇宙場景。

井琪今（13）日應邀參加台灣通訊學會舉行「2023通訊傳播前瞻與挑戰研討會」，遠傳電信總經理井琪受邀出席，以「電信產業在元宇宙發展之關鍵網路建設與政策因應」為題發表演說。

井琪開場就破題，過去有首知名歌曲「我的未來不是夢」，進入元宇宙時代，「我的未來真是夢」。

井琪認為，元宇宙有六大關鍵技術包含網路通訊、物聯網、人工智慧、區塊鏈、媒體內容、互動技術。

過去台灣行動網路用戶傳輸都領先全球，井琪分享，統計去年12月，遠傳4G用戶每月網路用量達41GB，5G用戶平均用量達71GB，相較於前幾個月4G平均流量36GB及5G的63GB，成長速度非常快。

井琪預期，未來元宇宙網路需求將引爆流量倍數成長，尤其AR、VR多視角沉浸式的元宇宙應用多元發展，預估流量將倍數成長。

井琪表示，元宇宙對於高網速、低延遲、高可靠性、高覆蓋率的需求缺一不可，行動通訊是元宇宙發展的根基；遠傳透過波束成形（Massive MIMO）技術、邊緣運算、網路切片與專網、高低頻互補等技術，達成高效能網路，每單位傳輸單位成本更低於4G約4至5倍，已然為發展元宇宙做好準備。

遠傳也積極建構面對消費者及企業的元宇宙應用場域，井琪表示消費者需求的元宇宙應用場域，遠傳5G及新生活數位平台結合加速器打造虛實整合，以行動生活圈「遠傳心生活App」打造影音娛樂平台（遠傳friDay音樂、遠傳friDay影音）、電商平台（遠傳friDay購物）、金融科技（遠傳friDay理財家、遠傳保代）、遠距醫療等，未來串聯VR、AR、V-commerce、MetaStore、Digital Twins等新技術，結合5G元宇宙加速器，達成虛擬整合目標。

井琪分享，遠傳已經以5G專網打造霹靂的異地共演，同時打造企業5G元宇宙架構，將設備、AGV搬運車、ERP系統、即時影像、環境偵測等資訊，以5G傳輸至物聯網數據中台，透過Digital Twins技術，達成3D可視化監測、系統診斷與預測性維護、資訊分析與模擬等應用，使企業智慧營運以敏捷因應各種變化。

面對未來元宇宙趨勢，我國政策、法規調適與因應，井琪也做出建議，他表示，網路流量成本合理分攤，資安規定予以整合，獎勵措施，關鍵設施建置障礙排除，統一認證機制。

日前知名戲劇《魷魚遊戲》爆紅，韓國電信業者一狀將Nexflix告上法院，井琪表示，這牽涉網路流量成本合理分攤，電信業者取得頻率與建設、維運網路成本極高，大型數位平台應分攤網路流量的相關成本。

井琪表示，台灣前進5G元宇宙，需要產學合作、設備供應商、技術原廠、產業領導者、政府機關等各界相輔、共創、共榮。