愛爾達：AR、VR元宇宙應用於體育轉播 未來觀眾也可加入直播

愛爾達（8487）董事長陳怡君今日表示，AR、VR、多視角轉播等元宇宙，已經應用於各大國際賽事的體育轉播，包含卡達世足、東京奧運、中華職棒等，未來應用整合，更擴大至觀眾加入直播，以及虛擬身分參戰。

陳怡君今日應邀參加2023通訊傳播前瞻與挑戰研討會，以「體育轉播於元宇宙時代的運用與未」為題發表演講。

陳怡君表示，現在是元宇宙的紀元年時代，目前使用於體育轉播現況，以世足賽為例，如果沒有SAOT（半自動越位判定），足球名將梅西可能不會奪冠，全新技術SAOT的半自動越位判定每秒50次判定，由球場頂端的12部攝影機，追蹤球員身上的29個數據點，在世足賽扮演舉足輕重角色。

此外，卡達世足也應用多視角轉播及AR轉播，陳怡君指出，從A隊球星視角、B隊球星視角、戰術視角、A隊教練視角、B隊教練視角等六種視角，而AR轉播則搭配主轉播視角，以AR輔助看球更有樂趣、更有專業感，更整合即時場上跑位、即時場上數據等。

陳怡君指出，東京奧運是國內首次動用VR轉播的大型運動賽事，中華職棒也展開全視角轉播，2021年賽季開始投入使用於中華電信（2412）轉播，看好未來元宇宙與體育的應用整合機會，包含整合快速跳看、觀眾加入直播、多視角及全視角收看，以及用虛擬身分參戰。

去年底2022年卡達世足賽精彩落幕，愛爾達電視是負責賽事轉播的台灣轉播總代理，今年也因為轉播世足賽而大豐收，拿下中華電信MOD收視年度總冠軍。

除電視轉播繳出亮眼成績外，愛爾達觀察，民眾收視習慣的改變以及獨家全賽事轉播的完整性優勢，讓愛爾達所屬串流平台ELTA.tv訂閱戶數再創新高，原本以超越東京奧運最高峰作為營運目標，但開幕第四天就已成功達標，最終比奧運足足成長70%。

愛爾達指出，足球賽事特性，半場休息廣告大受業主青睞。愛爾達世足全賽事200小時轉播的累積廣告營收，更勝去年東京奧運550小時，累積廣告營收成長幅度超過五成，市場對於世足賽轉播的反應是「叫好叫座」。