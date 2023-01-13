深耕氮化鎵半導體 台亞半導體斥90億元建無塵室、產線

投資台灣事務所今（13）日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議，通過「台亞半導體」斥資近90億元擴大投資台灣，深耕氮化鎵化合物半導體的研發與製造，將於新竹科學園區廠房興建無塵室，同時新增設智慧化產線，為高科技人才創造127個就業機會。

台亞半導體擁有近40年半導體製造銷售與品質管理經驗，是提供半導體整體解決方案的製造商，營業範圍包含半導體發光元件、感測元件、功率元件、磊晶材料、晶粒製造、元件封裝產品的生產製造。

台亞半導體為因應公司未來全球市場開拓及強化公司營運韌性，計劃於竹科興建無塵室，同時新增設智慧化產線，並導入生產監控數位系統，斥資近90億元以深耕氮化鎵化合物半導體的研發與製造。

公司亦在環境保護上不遺餘力，廠房屋頂預計建置太陽能發電系統，廠務設施採用符合IE3規範之設備。預期投資完成後，將為國內高科技人才創造127個就業機會。

目前「投資台灣三大方案」已吸引1,306家企業超過1兆9,243億元投資，創造14萬2,315個本國就業機會，包括279家台商返台投資約1兆1,237億元，帶來8萬4,759個就業機會，後續尚有23家企業排隊待審。