中華電談元宇宙 積極建設、賦能科技創新應用

中華電信（2412）總經理郭水義表示，元宇宙需由應用、平台、網路等六項關鍵組成，電信業者是網路及應用主要供應者，中華電信將積極建設，賦能科技創新應用，並廣結盟，透過生態系，打造元宇宙未來。

郭水義今日應邀參加台灣通訊學會舉辦「2023通訊傳播前瞻與挑戰研討會」，郭水義以「中華電信在元宇宙發展之關鍵網路建設與政策因應」為題，分享中華電信在元宇宙時代來臨的具體作為。

郭水義表示，元宇宙有應用、平台、科技、設備、晶片與網路等六項關鍵元素，電信是網路與應用為主要供應者，加上串聯晶片到位進一步打造元宇宙。

郭水義指出，元宇宙與5G有高度關聯，而新創服務應用則需要時間發酵，電信業者的角色要提倡產業發展與打造生態系，透過生態系多樣化才能打造元宇宙的未來。

郭水義指出，呼應蔡英文總統2022年5月於「元宇宙 XR Hub Taiwan 啟動典禮」中，對於打造元宇宙數位科技應用期許，及數位發展部「跨平台互通標準」等相關元宇宙政策，中華電信一直積極以4個ABC資產「人才、雲網、科技、夥伴」來賦能To B（企業）、To C（消費者）、To G（政府）的全面向元宇宙智慧應用，並以「一個人走得快，一群人走得遠」的「廣結盟」理念，攜手生態系夥伴共同打造元宇宙新世界。

郭水義強調，中華電信長年以來投入綿密行固網寬頻佈建、機房雲端資源建設、以及前瞻資通訊技術研究，包括5G獨立組網（SA）、網路切片、5G企業專網、固網光纖FTTH、FWA固定無線接入、Mesh Wi-Fi/Wi-Fi 7、MEC行動邊緣運算、專網安全防護等，滿足元宇宙世界對「高速率」、「低延遲」、「大連結」以及「涵蓋率」、「運算力」、「安全性」等關鍵雲網需求。

除布建元宇宙關鍵基礎設施外，郭水義表示，中華電信更結合國內文化、藝術、娛樂等創意領域的先驅者，在兩廳院等場域，合作展演多場異地共演、虛實融合的創新創意活動，積極佈局元宇宙的消費市場商機。

另一方面，郭水義指出，中華電信也秉持過去協助政府、企業數位轉型的經驗與理念，進一步在「消防、交通、醫療、製造」等企客市場領域，協助政府與企業的元宇宙轉型，探索數位虛擬世界的新商業模式。

郭水義強調，中華電信將持續積極結盟更多合作夥伴，強化價值結構、提升價值主張，擴大中華電信在元宇宙生態系的科技賦能，協助全民升級、促進百業升級、並助力政府治理，打造智慧台灣的新遠景。