金寶陳威昌：客戶展望較保守 但公司今年營收仍會成長

繼仁寶（2324）昨（13）日舉行尾牙後，新金寶集團旺年會今（13）日登場，展望今年營運，新金寶集團執行長兼金寶（2312）總經理陳威昌指出，今年是詭譎多變的一年，不少客戶在首季給的展望較保守，但金寶在新客戶、新業務加持下，預計下半年表現將優於上半年，2023全年仍會增長。

金寶今日在南港展覽館舉行旺年會，會前舉行媒體說明會，包含新金寶集團董事長許勝雄、新金寶集團執行長兼金寶總經理陳威昌、營運長兼泰金寶總經理鄒孔訓及康舒科技（6282）董事長許介立與會。

金寶2022年營收達到1,818億元，年增30.1%，全年營收創下新高紀錄。陳威昌表示，金寶2020、2021年都在布局，而2022年是成長年、豐收年。

陳威昌說，往後來看，希望公司持續有新業務進來。但坦言今年很多挑戰，包含2020年開始的疫情、通膨、升息、零組件缺料、運輸困難等問題。

陳威昌認為，「隨著金寶業績增長到一個階段，2023年公司將嚴格管控費用，希望業績增長後，獲利能跟著往上。」

陳威昌表示，今年是詭譎多變的一年，很多客戶在預算上給的相對保守，在首季就有這種狀況出現，但客戶給的展望是一回事，金寶自身今年仍是希望成長；換言之，金寶今年營收有望續創新高。

陳威昌分析，金寶目前不同產品表現有不同方向，包含儲存、網通、計算機、消費型家電、手持設備、印表機，透過這些產品組合，能讓公司在總體經濟上下擺盪時做出互補。總體而言，今年金寶增長主要來自新客戶、新業務，金寶今年仍會增長，但要非常努力。

金寶今日旺年會席開406桌、總計有4,060名員工參加，邀請藝人陣容有八三夭、韋禮安、曾沛慈、魏嘉瑩。據悉，金寶尾牙最高獎金達10萬元，預計總獎金額達8,886,000元。