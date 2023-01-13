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台數科：遙控器是元宇宙任意門 實現老人家鑽轎底夢想

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

有線電視多系統營運商集團台數科（6464）董事長廖紫岑表示，遙控器是元宇宙的任意門，實現老人家鑽轎底夢想，很多長者需要智慧科技才能跟上社會腳步，台數科要當最暖的智慧集團，讓智慧應用毫無障礙、毫無保留。

廖紫岑今日出席2023通訊傳播前瞻與挑戰研討會。以「預見大未來，媒體視訊服務在元宇宙發展之下的機會與挑戰」為題發表演講。

廖紫岑認為，現在是元宇宙的混沌期，元宇宙是使用者運用設備進入的世界，使用者將有替身與人互動體驗探索，產業的大咖們以不同角度、速度、透明度切入元宇宙的創新藍海。

廖紫岑觀察，科技的進步、終端的普及、零接觸的趨勢成為元宇宙爆發的推手，手機及電視可能能以最快速度讓消費者連結多元宇宙應用的基礎介面。

廖紫岑表示，全台瘋馬祖，很多老人家想要鑽（媽祖）轎底，但無法跟著媽祖走，就用元宇宙實現老人家的願望。

廖紫岑認為，遙控器是元宇宙的任意門，但近年競爭對手從天而降，連AI都在做內容，因此台數科也擁抱敵人，攜手OTT TV，跨瑩OTT，打造合螢、合資、合製三部曲。現在LINE TV每日活躍用戶60萬，月活躍用戶500萬，平均停留2小時，

未來跨向電視元宇宙，廖紫岑表示，元宇宙將打造一個跨域收視，要打造社群收視元宇宙、元宇宙內的整合AI導購，有線電視雖面對用戶衰退，轉型需求迫在眉睫，而網路電商已成紅海，有線電視具銷售潛力，光纖運輸維持元宇宙營運的穩定性，因此有線電視掌握了關鍵的網路基礎建設。

台數科是台灣第四大有線電視多系統營運商集團，廖紫岑表示，台數科積極打造電視未來城，讓店家可以雲端開店，同時打造ESG的元宇宙示範園區。

廖紫岑認為，元宇宙發展到最後，人與人的溫度是最有意義的，尤其很多長者需要智慧科技才能跟上社會腳步，台數科要當最暖的智慧集團，讓智慧應用毫無障礙、毫無保留。

元宇宙 有線電視 台數科

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