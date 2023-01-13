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華碩跨界搶市 PureGo活氧水殺菌機上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩繼推出蔬果洗淨偵測器後，再推出OW100活氧水殺菌機。華碩提供
華碩繼推出蔬果洗淨偵測器後，再推出OW100活氧水殺菌機。華碩提供

後疫情時代，消毒殺菌成為日常，由華碩（2357）打造、以食安健康為訴求的ASUS PureGo系列，繼蔬果洗淨偵測器後，再推出OW100活氧水殺菌機，將提供使用者最快速、省成本與更環保的清潔方式照護心愛家人，內、外兼備的出眾設計，更獲得CES 2023創新獎殊榮肯定。

華碩指出，新品安裝後打開水龍頭，即可馬上為雙手、口腔衛生把關，還能有效分解殘留農藥，延長食材保鮮或進行環境清潔除臭；99.9%的強大殺菌力，搭配極簡外型、操作直覺化的按鈕與燈光顯示，不僅將3C美學融入廚房、衛浴等居家場域，更能展現個人生活品味。

ASUS OW100活氧水殺菌機，採文式管原理，其有別於電極啟動臭氧運作方式，當水龍頭開啟產生負壓時才會啟動活氧生成，因此不會因環境空氣濕度過高誤判觸發導致氣體逸散；三段式調節功能，除可依水流大小由晶片控制高壓管打出活氧，維持濃度穩定，還能根據不同使用情境，以及個人對活氧氣味接受度彈性設定切換，並可隨時關閉，改為提供一般自來水，再加上20分鐘強制停止保護機制，以及符合國際標準的SGS臭氧空氣逸散驗證，使用更安心無虞。

華碩表示，安裝容易的ASUS OW100，無須鑽孔、釘牆，同時具備貼心便利的固線配件和機身後方的捲線設計，可將多餘線路收起固定不外露，維持空間整齊俐落，輕鬆升級家庭用水。

華碩

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