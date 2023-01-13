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宏碁酷騎桌近期斬獲訂單 16日開放預購

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁宣布，eKinekt BD 3以創新的產品功能吸引市場熱烈關注，已於近日斬獲訂單，圖為宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中/攝影
宏碁宣布，eKinekt BD 3以創新的產品功能吸引市場熱烈關注，已於近日斬獲訂單，圖為宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中/攝影

品牌大廠宏碁（2353）於全球發表會推出結合健身車及辦公桌的eKinekt BD 3酷騎桌，延續宏碁邁向生活風格品牌的理念，eKinekt BD 3以創新的產品功能吸引市場熱烈關注，自產品亮相後屢獲消費者詢問，已於近日斬獲訂單。

宏碁指出，為回應市場期待，宏碁宣布eKinekt BD 3酷騎桌將在1月16日中午12點起開放預購，消費者可於宏碁網路商城及倚天酷碁購物商城開放限量預購，預購售價26,888元（原價29,888元），預計4月到貨後即可陸續出貨，邀消費者一同建立活力永續的生活風格。

宏碁eKinekt BD 3酷騎桌能將踩動踏板的動能轉換成電力，以60 RPM轉速持續騎乘一小時，即可產生約75瓦特的自發電量，透過配置的三組連接埠，能為個人裝置充電；藉由專屬的應用程式，使用者能即時追蹤騎程時間、速率、預估消耗的熱量及發電量，一機滿足使用者兼顧工作及運動的需求。

此外，承襲宏碁永續環境的精神，eKinekt BD 3的桌面及結構保護外殼皆採用消費後回收塑料（PCR）所製成，為環境盡一份心力。

宏碁 健身

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