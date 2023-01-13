NCC決議影響台台併？林之晨：18歲約結婚 28歲人生不同

電信兩大合併案，台灣大（3045）合併台灣之星，遠傳（4904）合併亞太電信（3682），業界關注國家通訊傳播委員會（NCC）決議關鍵在於台台併是否可保留1GHz以內的超標頻譜，業界評估，此將影響台台併最後結果。台灣大總經理林之晨表示，合併案時間拖久了，眾多客觀條件改變及NCC決議出爐，董事會最終會做出決議。林之晨舉例，就像你跟朋友約好18歲要結婚，結果到了28歲，大家人生狀態都不一定一樣了。

台台併、遠亞併審議超過三個季度甚至近一年，據了解各界意見（NCC、數位部）逐漸收斂，近期更找來電信業總經理持續溝通。業界預期最快可望下周三（18日）決議，在農曆年前做出決議，讓大家過個好年，市場認為，將以有條件通過合併案，新台灣大恐須在一年內，限期改正（處理超標頻譜）。

去年底，台灣大公告指出，「依約處理，審慎評估本合併案」。外界也好奇，台台併的合約是否仍存續，以及條件是否有更動。

林之晨今日出席2023通訊傳播前瞻與挑戰研討會。林之晨表示，此合併案影響台灣之星280萬用戶及2,000位同仁福祉，期望主管機關發揮治理至會盡量給整個案子符合社會利益的處置。

面對台台併後續，林之晨表示，最終還是看主管機關決議，台灣大仍認為據《無線電頻率使用管理辦法》第12條第4項規定，已明確定義電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化，合計頻寬不受三分之一限制，但最終還是要看主管機關怎麼解讀。

至於台台併雙方合約是否仍存續，林之晨表示，合約仍存在，台台併合約精神是任何一方想要終止才會終止，沒有延長議題，日前公告，是經營團隊對於股東的交代。

外界也猜測，台台併的併購金額、細項是否重新討論，林之晨表示，不是指這個案子，但一般來說時間拖久了，客觀條件會不一樣，所以大家都會重新討論，就像你跟朋友約好18歲要結婚，結果到了28歲，大家人生狀態都不一定一樣了。

媒體提問，各項變數是否包含合併價格、用戶、財務及NCC做出的決策，新合約是否等NCC通過之後，會做出最後拍板。林之晨表示，雙方一直都在談。

媒體提問，如果NCC決議非任何一方所預期，對於台台併是否有生變可能。林之晨表示，非我們可控制，台灣大哥大是上市公司，重大決策非經營團隊說了算，董事會中有五位獨董，獨董占大多數，最終獨董及董事會會決定，對於公司利益是正面還是負面，對於未來發展有沒有利益，董事會都會從保護股東的利益做出最後決定。