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台灣創業家劉峻誠AI公司 獲IEEE相關獎項
台灣創業家劉峻誠（Albert Liu）在美創立、專門研發人工智慧（AI）的耐能（Kneron）公司近日獲得IEEE消費電子科技學會頒發「企業創新領導獎」。
耐能共同創辦人兼執行長劉峻誠6日在拉斯維加斯的美國消費電子展（CES）領獎。同一場頒獎典禮上，曾任蘋果公司、參與開發iPod與iPhone的法戴爾（Tony Fadell）獲頒「業界傑出模範領導者獎」（Distinctive Exemplary Industry Leader Award）。
總部設在加州聖地牙哥的耐能自2021年起，無論在商業或學術領域上，多次得到「電機及電子工程師協會」（Institute of Electrical and Electronics Engineers，簡稱IEEE）肯定。
耐能這次獲得IEEE旗下組織「消費電子科技學會」（Consumer Technology Society，簡稱 CTSoc）頒發的「企業創新領袖獎」（Corporate Innovation Leadership Award）。
根據IEEE，企業創新領袖獎是表揚耐能公司在「在消費科技領域傑出的創新與領導地位」，特別是打造與設計關鍵的終端運算AI系統晶片。
劉峻誠2021年曾獲IEEE達靈頓獎（IEEE Darlington Award）；耐能共同創辦人、加州大學洛杉磯分校（UCLA）教授張懋中上個月獲得IEEE詹姆斯．克拉克．麥克斯威爾獎章（James Clerk Maxwell medal）。
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