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2023年挑戰多！除了「降本增效」 還有哪幾招生存術？

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導
AWS台灣暨香港總經理王定愷。圖／AWS提供
AWS台灣暨香港總經理王定愷。圖／AWS提供

新冠疫情反覆、全球經濟成長放緩，不少企業進入2023年後，還是面臨不少挑戰。AWS台灣區總經理王定愷表示，為了應對不確定性，很多企業紛紛透過降低成本來來增進效能，即所謂的「降本增效」，不過，他認為，只靠降本增效是不夠的，對於企業經營者來說，更重要的良方，還包括了，提高業務彈性，及加速創新。

他觀察，為了在充滿不確定性的新常態下生存，已有不少企業透過雲端運算，加速數位轉型和數位創新，讓企業建立起業務的「確定性」。

王定愷說， 以台灣市場來說，企業遷移雲端的步伐不曾停歇，舉凡中華電信、東森等分眾傳媒、連鎖飲料店迷客夏、服裝製造商聚陽實業等，都在加速利用AWS進行業務上雲及創新。

根據美國資訊科技研究顧問公司Gartner最新預測，到2023年，全球最終用戶在公共雲服務上的支出，預計從2022年的4,903億美元，增長達到近6,000億美元，相比2022年增長18.8% ，

企業透過雲端推動數位轉型，能帶來什麼好處呢？國內的企業又是怎麼做的？

建立海量卡友資料庫

王定愷舉例，擁有1,000萬HAPPY GO卡友的鼎鼎聯合行銷公司（DDIM），年點數發行量高達20-25 億，全年點數流通量更高達50億。透過AWS PB級雲端資料倉儲服務Amazon Redshift創建資料中台，能有效整理海量卡友數據，不僅可為企業帶來客製化專屬的市調分析報告，以及精準的數位媒體廣告投放，更能將資料運算時間從12小時縮短至5分鐘，提升一倍資料轉換的實際效能。

此外，按需付費也讓DDIM精準控管營運成本，讓他們可以在周年慶活動期間，依需求擴大運算資源使用量，結束後立即取消訂閱，降低營運成本，企業也可以精細化營運自家的雲端工作負載。

王定愷認為，隨著環境的不確定性增加，降本增效的壓力也相應提升。而雲端的核心價值之一在於能夠幫助企業降低成本，企業可將固定的成本轉化為變動成本，並按使用資源付費。

透過資料治理 驅動決策

王定愷表示，目前已經有許多企業透過雲端，快速嘗試新的想法。而企業的創新也離不開資料治理，資料除了能驅動決策，也能幫助企業提高營運效率、改善使用者體驗。

企業的創新也離不開資料治理，資料除了能驅動決策，也能幫助企業提高營運效率、改善使用者體驗。企業要發揮資料價值，需要建立端對端的資料策略，選擇適當的上雲工具，可協助企業從資料蒐集、儲存和查詢、資料分析、商業智慧，到人工智慧與機器學習創新，並透過安全合規的方式共用和輸出企業內部資料。

儘管2022年被塗滿「不確定性」的底色，不過，王定愷說，令人欣慰的是，許多企業沒有退卻，而是選擇用雲端抵禦風險，破局而立，達到企業邁向永續發展。

雲端運算

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