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3奈米擴產 彭博：台積電將率先擺脫晶片業景氣低谷

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊分析師認為，台積電能率先擺脫晶片景氣低谷，營收可望在下半年回升，主因是更高價的3奈米節點製程銷售增加。美聯社
彭博資訊分析師認為，台積電能率先擺脫晶片景氣低谷，營收可望在下半年回升，主因是更高價的3奈米節點製程銷售增加。美聯社

彭博資訊分析師指出，台積電的預估上半年銷售將下滑高個位數百分比，比市場預期還大，暗示全球晶片庫存去化腳步比預期還慢，特別是個人電腦（PC）和智慧手機供應鏈，全球晶片需求復甦減慢，可能抑制下半年的需求回升力道，但台積電仍能率先擺脫晶片景氣低谷，營收可望在下半年回升，主因是更高價的3奈米節點製程銷售增加。

台積電預估上半年銷售將下滑中間到高個位數百分比，第1季毛利率將萎縮到55%（預測區間上限），分析師認為，這暗示智慧手機和PC晶片需求將維持疲軟，7奈米製程節點的稼動率將維持較低水準，整體而言，這些因素可能對台積電上半年營業利益造成至少7%的拖累。

但分析師認為，台積電有望在第3季獲得一些喘息空間，屆時新的3奈米製程節點將貢獻營收，占當季銷售的比率可能超過8%，重振銷售成長動能。

雖然晶片製造業全年都將受到智慧手機和PC晶片需求不振的影響，台積電將是全球五大晶圓代工廠中，率先恢復銷售成長的公司，時間點可能會在今年底。台積電穩定轉向下一代製程節點，例如今年的3奈米、2025年的2奈米、還有新的特殊製造產能與3D封裝技術，都能確保該公司長期稱霸晶圓代工市場，有助長期毛利率都維持在53%~60%區間，遠高於其他同業。

彭博分析師指出，海外產能擴張目前仍將是台積電的重心，特別是日本和美國，因台積電正推動滿足客戶要求分散產線的需求，並且因應來自三星電子和英特爾的競爭加劇態勢。

分析師認為，由於擴大生產最新的3奈米製程節點晶片、部分製程的稼動率維持較低水準、其他擴張海外產能的支出，台積電短期的利潤將遭遇沉重的成本壓力，但該公司在節點製程技術的領先地位，將支撐其在智慧手機、伺服器、PC晶片製造市場的霸主地位，確保毛利率維持高於54%，也高於2015~2019年的平均48.7%。

台積電 晶片

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