奇景2022年第四季營收及每ADS盈餘 優於法說會預估
驅動IC廠奇景光電今（12）日宣布，2022年第四季營收及每ADS盈餘，優於法說會預估，營收較上一季增加22.8%，大幅優於原先法說會預估季成長約4%至8%。若將營收以各該季平均匯率換算為新台幣，則2022年第四季營收較上一季增加27.9%。毛利率30.5%則略低於法說會預估。
同時，2022全年營收超過12億美元，全年扣除員工獎酬後的 IFRS 每 ADS 盈餘為 135.6 美分（約新台幣 40.2元），non-IFRS 每 ADS 盈餘為 158.0 美分（約新台幣 46.8元）。
奇景光電執行長吳炳昌表示，2022年第四季出色的營收業績，主要是持續努力去化過剩庫存，且第四季底去化庫存進展超乎預期，尤其是在中小尺寸驅動 IC 領域。不過，在去化庫存的過程中，也對毛利率產生不利影響，因為在必要時，庫存會被打折出售，而這些商品當初是在晶圓代工廠和後段封測廠，產能吃緊、價格都很高的時候備料的，所以成本較高。
展望未來，奇景預估，庫存將在未來的2至3季內恢復至正常水準。奇景將在2月的線上法說會，提供完整自結的 2022年第四季及全年合併財務報表，與2023年第一季展望。
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