快訊

男人想要跑車的慾望跟GG大小有關？英國研究團隊證實了

奇景2022年第四季營收及每ADS盈餘 優於法說會預估

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

驅動IC廠奇景光電今（12）日宣布，2022年第四季營收及每ADS盈餘，優於法說會預估，營收較上一季增加22.8%，大幅優於原先法說會預估季成長約4%至8%。若將營收以各該季平均匯率換算為新台幣，則2022年第四季營收較上一季增加27.9%。毛利率30.5%則略低於法說會預估。

同時，2022全年營收超過12億美元，全年扣除員工獎酬後的 IFRS 每 ADS 盈餘為 135.6 美分（約新台幣 40.2元），non-IFRS 每 ADS 盈餘為 158.0 美分（約新台幣 46.8元）。

奇景光電執行長吳炳昌表示，2022年第四季出色的營收業績，主要是持續努力去化過剩庫存，且第四季底去化庫存進展超乎預期，尤其是在中小尺寸驅動 IC 領域。不過，在去化庫存的過程中，也對毛利率產生不利影響，因為在必要時，庫存會被打折出售，而這些商品當初是在晶圓代工廠和後段封測廠，產能吃緊、價格都很高的時候備料的，所以成本較高。

展望未來，奇景預估，庫存將在未來的2至3季內恢復至正常水準。奇景將在2月的線上法說會，提供完整自結的 2022年第四季及全年合併財務報表，與2023年第一季展望。

營收 新台幣 法說會

延伸閱讀

台灣創下雙位數成長表現！保時捷2022年全球交車數量亦小幅增長

緯創軟體2022年EPS 8.33元 營收、獲利均創歷史新高

銷售13年來的新低點！2022年ŠKODA全球銷量不到75萬台

金門國家公園春節環教活動5梯次 13日起報名

相關新聞

台積電考慮日本蓋第2座廠 歐洲評估設車用廠

先前日本官方積極邀請台積電（2330）在日本擴建第2座廠且導入EUV製程，台積電總裁魏哲家今（12）日在法說會上首度證實...

整理包／台積電法說會 八大重點一次看

晶圓代工龍頭台積電（2330）於12日舉行法說會，公布去(2022)年第4季財報與今(2023)年第1季的營運展望，並回...

半導體2023下半年呈V型復甦？ 魏哲家這樣說

台積電（2330）今（12）日召開線上法說會，回應分析師提問下半年是否為V型復甦或何種復甦趨勢，總裁魏哲家說，「是否為強...

陳俊聖：灰犀牛窘境今年不會好轉 宏碁逆風中找突破口

全球總體經濟狀況不佳，科技大老普遍看淡今年市場需求，宏碁董事長陳俊聖今（12）日指出，地緣政治、物資不足、能源短缺、債務...

解密台積電法說：一個人的半導體武林「全球皆醉我獨醒！」

台積電12日下午舉行法說會，一如預期，台積在去（2022）年第四季、全年寫下八大驚奇；第四季營收、毛利率、營業利益率和純益率同創新高；第四季單季就賺近3000億元、全年更進逾兆元達1.1兆元，每股純益11.41元、全年每股純益39.2元，均締造新猷。而且合計7奈米及5奈米營收占比高達54%，證明全球晶圓代工市場是台積「一個人的武林」。

宏碁豪分40億元給員工！陳俊聖：民眾低薪無感是問題

誰能大器豪發價值40億元股票給員工？宏碁（2353）董事長陳俊聖上任以來孵化10家上市櫃小金虎，除創造10位企業總經理，更開放員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。