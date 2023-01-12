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陳俊聖：灰犀牛窘境今年不會好轉 宏碁逆風中找突破口

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖指出，地緣政治、物資不足、能源短缺、債務泡沫等四大灰犀牛早已現蹤，今年看起來不會有好轉的現象，而宏碁要在逆風中找突破口。記者馬瑞璿／攝影
宏碁董事長陳俊聖指出，地緣政治、物資不足、能源短缺、債務泡沫等四大灰犀牛早已現蹤，今年看起來不會有好轉的現象，而宏碁要在逆風中找突破口。記者馬瑞璿／攝影

全球總體經濟狀況不佳，科技大老普遍看淡今年市場需求，宏碁董事長陳俊聖今（12）日指出，地緣政治、物資不足、能源短缺、債務泡沫等四大灰犀牛早已現蹤，今年看起來不會有好轉的現象，而宏碁要在逆風中找突破口。

陳俊聖表示，這次的景氣循環與之前並不一樣，先前的QE（量化寬鬆）造成資金氾濫，現在是資源不足，加上俄烏戰爭，使得當地資源運不出來，全球通膨上升會對每個人都造成影響，高科技首當其衝，「高科技很常在講未來，情況好的時候會被看重，情況不好的時候，大家會先重視生活必需品，我們多少會受到影響。」

宏碁這幾年都積極推展創新事業，旗下的「小金虎」已高達20隻，大部分都圍繞PC產業而生，但在市場需求保守的現在，宏碁的小金虎們又能如何引領宏碁前行？

陳俊聖回應，宏碁本來就是做PC的公司，「我們重新定義PC為Computer，成為運算公司，不但進入人工智慧醫學影像判讀領域，也開始做伺服器、小家電，我們要找關聯性，客戶要、我們能做的，這個是重點。」也就是說，從PC因應而生的新應用，只要能解決客戶的痛點、受到客戶青睞，就能在未來兩年科技產業景氣下行時，成為支撐宏碁集團營運的重要支柱。

從宏碁去年第3季營運表現來看，新事業占集團營收比重約為16%，但是，獲利占比卻已經超過40%，明顯已成為宏碁重要的獲利動能。

宏碁 陳俊聖 景氣

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