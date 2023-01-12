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緯創軟體2022年EPS 8.33元 營收、獲利均創歷史新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

緯創軟體（4953）公布2022年第四季及全年度自結合併損益。2022年第四季自結合併稅後淨利1.64億元，季增13.1%，年增43.6%，每股盈餘(EPS) 為2.46元；全年度稅後淨利5.54億元，年增21.6%，EPS 8.33元，第四季單季及全年獲利雙創歷史新高，EPS同步登頂。

緯軟指出，2022年第四季營收20.9億元，年增19.8%。受季節性因素及大陸疫情快速擴散影響，毛利率及營益率分別降至20%及6%，然隨著營運擴展，經濟規模逐漸顯現，營業利益1.27億元，同比成長30.8%，年增幅度超越營收；稅後淨利1.64億元，年增逾4成，與EPS同創單季新高，淨利率為8%，亦為同期新高記錄。

緯軟表示，2022年度營收近80億元，年增28.7%，成長動能聚焦在高科技及互聯網龍頭企業的穩定收入、新能源產業客戶的高速發展、以及數位轉型及智慧製造的商機。毛利率21%，雖較上年度下降2%，但營益率仍保持在7%以上。在營收推動下，獲利表現亮眼，全年營業利益達5.63億元，年增22.4%，稅後淨利達5.54億元，年增21.6%，皆達歷史高點；同時交出EPS 8.33元歷史新高的佳績，締造公司成立以來的新高峰。

展望未來，資訊服務市場長期需求依然強勁，惟近期經濟環境仍存在諸多的不確定性，短期或將影響成長力道。未來公司將持續深耕現有的大客戶及拓展潛在市場，維持健康的現金流，強化企業競爭力。

緯創軟體重視員工福祉，也持續完善福利制度，除了每年額外提供5天個人假外，補班日也不需要上班。以2023年來看，同仁將可獲得11天額外假期。另外，後勤同仁享有一週居家上班一天，以及彈性工時的福利，期望同仁在追求工作表現的同時，也能達成生活平衡，並兼顧ESG減少碳排之目標。

緯創軟體董事長暨執行長蕭清志表示，公司長期致力於照顧同仁的「健康和快樂」，並落實在制度與文化的優化以提供同仁更全面的福祉，讓人才致力於提供專業交付、實現自我價值，與企業共同成長。

緯創軟體 EPS

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